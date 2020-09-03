Yerli ve Milli Patatesin tanıtımı yapıldı

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz merkez ilçe köylerinden Örencik’te tarla günü etkinliği gerçekleşti. Köy sakini Mustafa Özmen’e ait arazide gerçekleştirilen tarla gününe, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mustafa Güder, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığı Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Abdurrahman Cağlı, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, daire müdürleri, oda başkanları, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Programda İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Tarım ve Orman Bakanlığı Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Abdurrahman Cağlı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi, patates tohumluğu noktasında dışa bağımlılığı yerli üretimle kapatmak için üretilen “Yerli Ve Milli Patates Çeşitleri” hakkında bilgiler verdiler.

“TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRETİMİMİZ 4 MİLYAR 302 MİLYON TL”

Konuşmasına Âşık Veysel’in

“Dileğin var ise Allah’tan,

Almak için uzak gitme topraktan,

Cömertlik toprağa verilmiş Hak’tan,

Benim sadık yârim kara topraktır.

Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi,

Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi,

Kazma ile dövmeyince kıt verdi.

Benim sadık yârim kara topraktır.

Her kim ki olursa bu sırra mazhar,

Dünyaya bırakır ölmez bir eser.

Gün gelir Veysel’i bağrına basar.

Benim sadık yârim kara topraktır.”

Dizelerini okuyarak başlayan Bolu Valisi Ahmet Ümit; “ İlimizin 832 bin hektar olan toplam arazilerinin % 64’ü yemyeşil ormanlarla kaplıdır. % 14’ü ise tarım arazisidir. Yani 118 bin hektar tarım arazimiz bulunmaktadır.

Bu arazilerde; 695 bin ton arpa, buğday, mısır, patates gibi tarla bitkileri, 20 bin ton domates, biber, fasulye gibi sebzeler, 35 bin ton elma, armut, şeftali gibi meyveler, olmak üzere toplamda 750 bin ton hububat, sebze ve meyve üretilmektedir. Bunların içerisinde bin ton enginar ile ülke genelinde 7’nci sırada yer almaktayız. Göynük bölgesi başta olmak üzere, her geçen yıl enginar üretimimiz artmakta, enginarın da kıymeti anlaşılmaktadır. 54 bin dekar alanda ise 134 bin ton patates yetiştiriyoruz. İnsanlığın yaşamını idam ettirebilmesi için en çok ihtiyaç duyduğu ürün su ile birlikte ekmeğin yapıldığı hububat, sonrasında ise patates gelmektedir. Patates, bütün sofraların süsüdür. İlimiz patates üretimde ülkemiz genelinde Niğde, Konya, İzmir, Adana gibi illerin arkasından 11’nci sırada yer almaktadır. Bolu, hayvancılık sektöründe ise; 129 bin büyükbaş, 120 bin küçükbaş ve yıllık 766 milyon kanatlı hayvan ile ülke tarımına ve hayvancılığına hizmet etmektedir. Tarımsal ve hayvansal üretimimiz 4 milyar 302 milyon TL tutmaktadır” dedi.

“BOLULULAR, TOPRAĞIN KIYMETİNİ BİLİYOR”

Bolu Valisi Ahmet Ümit konuşmasına şu sözlerle devam etti; “ Bolulular, Âşık Veysel’in deyimi ile, toprağın kıymetini biliyor, toprağını kazma ile dövüyor, traktörle sürüyor, eliyle seviyor, gönlüyle besliyor. Halkımızın bu özellikleri ve güzellikleri sebebiyle devletimiz de gerek tarım sektöründe, gerekse hayvancılık sektöründe her sene artan miktarlarda yatırımlar yapıyor, destek primi veriyor. Bu anlamda 2019 yılında 50 milyon TL destek primi çiftçilerimize intikal ettirilmiştir. 2020 yılı destekleme çalışmaları sürmektedir.

“İLİMİZİN BEREKETİ ARTACAK”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle “Milli Ekonominin temeli Ziraattır”. Çünkü insanın çalışabilmesi, yaşamını sürdürebilmesi için öncelikle beslenmesi gerekmektedir. Kadimden beri bir tarım ülkesi olan ülkemiz genelinde, gerek hayvancılık ve gerekse ziraat konusunda büyük gelişmeler sağlanmıştır. Yapılan barajlar, kanallar, sulama tünelleri, toprak ıslah çalışmaları ve birçok kulvar da ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere hususiyle tarım sektöründe önemli gelişmeler sağlanmıştır. İlimizde de 22 Ağustos’ta Seben ilçemizde yaklaşık 400 milyon TL yı bulacak bir sulama yatırımı başlatıldı. Özel idaremiz tarafından önceki yıllarda yapılan ve DSİ’ye devredilen sulama amaçlı 45 milyon metreküp kapasiteli Seben Taşlıyayla Göleti, 52 milyon metreküp kapasiteli Tekke Barajı, 2 milyon metreküp kapasiteli Göynük Gökçesaray Barajı, 2 milyon metreküp kapasiteli Kıbrıscık Alan Himmetler Köyü Barajı başta olmak üzere son yıllarda devletimiz tarafından ilimiz genelinde 1 milyar TL tutarın üzerinde yatırım planlanmış, bir kısmı bitirilmiş, bir kısmı da devam ettirilmektedir. Bu çalışmalar ile birlikte ilimizin bereketi artacak, florası gelişecek, insanımız daha sağlıklı besin üretme imkânına ulaşacaktır.

“TOPRAĞIMIZA SAHİP ÇIKMALI VE DEĞERİNİ BİLMELİYİZ”

Hak düsturudur; “Ekenler biçer, yaşamın kuralıdır konanlar göçer, Peygamber müjdesidir cennetin kapısını cömertler açar.” Bolulular olarak, toprağımıza sahip çıkmaya devam etmeliyiz. Onun değerini bilmeliyiz. Ekmeli, biçmeli, yetiştirmeli ve ikram etmeliyiz. Bu toprakların değeri iki şekilde bilinir, iki şekilde bu topraklara sahip çıkılır. Birisi kahraman ecdadımız ve halen görev başındaki çocuklarımızın yaptığı gibi, bütün müstevlilere ve hainlere karşı şehadet pahasına vatanı koruyaraktan kıymet bilinir. Yine bu topraklar ekilerek, biçilerek, insanlığın hizmetine ürünleri sunularak, ikram edilerek, üstelik en iyi ürünü yetiştirerek kıymet bilinmiş ve sahip çıkılmış olur. Kısacası; Toprağın kıymetini bilmek, Ona sahip çıkmak demektir. Toprağı ekmek, sürmek, işlemek demektir. Toprağı temiz tutmak demektir. Gerektiğinde vatan için şehit olmak demektir.

Onun için toprağımızı temiz tutmalıyız, suyumuzu temiz tutmalıyız. Asla derelere kanalizasyon atığı bırakmamalıyız. İnşaat atıklarını ve diğer çöpleri kesinlikle sadece çöp depolama alanlarına bırakmalıyız. Etinden sütünden yararlandığımız hayvanlarımız, insanımız, öksüz ve yetimlerimiz için meralara sahip çıkmalıyız. Meralarda talana, hırsızlığa son vermeliyiz. Bu amaçla her muhtarımız, vatandaşımız, Belediye Başkanlarımız, yöneticilerimiz, kısacası hepimiz doğrudan birebir sorumluyuz. Valilik olarak da bu konuyu yakından takip ediyoruz. Toprağımıza bu şekilde sahip çıktığımızda hayvansal ürünlerimizde bereketli, kazancımız yeterli olacaktır.

“BOLU’NUN PATATESİ DÜNYADA BİR TANEDİR”

Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, Göynüğün enginarı ve Bolu’nun patatesi dünyada bir tanedir. Bolu’dan geçip bir çuval patates almadan, lezzetini tatmadan yaşayan insan en azından kısmetsizdir. Bolu patatesine sahip çıkmalıyız. İl dışından gelen misafirlerimize patates hediye edelim. Misafirlerimiz mutlaka Bolu patatesini tatsınlar.

“BOLU PATATESİ BİRÇOK DERDİN DEVASI VE ŞİFASIDIR”

Bolu patatesi nev-i şahsına münhasır görüntüsü, özel lezzeti ve aroması ile kalp, kolesterol, kanser, cilt hastalıkları gibi birçok derdin devası, insan gücünün, güzelliğinin ve sağlığının şifasıdır.

“HERKESE GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bu vesileyle bu toprakları kadimden beri bize vatan kılan onu korumak için canını feda eden, yakın ve uzak tarihli bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Bu güzel yatırımların ilimize gelmesinde emeği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımıza, özellikle bu toprakların evladı olan Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih Metin’e, Milletvekillerimize, “Yerli Ve Milli Patates Çeşitleri” konusunda emeği geçen ve programa katılarak bizleri yalnız bırakmayan herkese gönülden teşekkür ediyorum.

“ÜRÜNÜNÜZ BOL, KAZANCINIZ BEREKETLİ OLSUN”

Değerli çiftçilerimiz, sizler hakikaten eli öpülesi insanlarsınız. Çünkü insanın yaşaması için önce ekmeğe ihtiyacı var makineye değil. Yiyeceğimiz gıdaların üretiminde en çok emeği sizler sarf ediyorsunuz. Onun için sizlere hususiyle teşekkür ediyorum. Ürününüz bol, Kazancınız bereketli, Bereketiniz daim, Rızkınız baki olsun. Allah’a emanet olun.”

Konuşmasının ardından Bolu Valisi Ahmet Ümit, traktör kullanarak patates hasadına katıldı. Çiftçilerimizle ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek sohbet eden Vali Ümit, şapka ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından gönderilen maskeleri dağıtarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletti.

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2020, 10:36