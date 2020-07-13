Yerli ve milli tohumlar gelişimlerini sürdürüyor

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilimizde demonstrasyon amaçlı ekimleri yapılan buğday ve patates ekili alanların tarla kontrolleri gerçekleştiriliyor. Taşoluk, Örencik, Alıçören köylerinde yapılan tarla kontrollerinde yemeklik patatesin yerli çeşitlerin çiçeklenme başlangıcında olduğu ve ekmeklik buğdayın da olgunlaşma ve dane doldurma döneminde olduğu görüldü. Bitki gelişimleri fizyolojik olarak incelendiğinde bitki gelişimlerinin gayet güzel olduğu görüldü.

Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizde yerli ve milli buğday ve patates çeşit denemeleri devam ediyor. 2020 yılında ilimizde yaklaşık 10 Dekar alanda 2 çiftçi ile yerli ve milli buğday çeşitlerinin yanı sıra 3 dekar alanda da Yerli ve Milli Patates çeşitlerinin ekiminin gerçekleştirdik. Düzenli olarak tarla kontrolleri kurumumuzca yapılmaktadır. Yerli ve milli çeşitlerimizin ekiminden günümüze kadar olan gelişmesi memnuniyet verici olmakla birlikte çeşit denemelerimiz devam edecektir. İlimiz, patates üretiminin ülkemizdeki lokomotif illerinden biri konumundadır. Yemeklik patates olarak yaklaşık 50.000 dekar alanda üretim yapan ilimiz, Patates üretimi için de uygun coğrafya, iklim ve toprak yapısına sahip başta gelen iller arasındadır. “

“ÜRETİCİLERİMİZİN MEMNUNİYETİNİ ÖN PLANDA TUTUYORUZ”

İlimiz kurak alanlarında ağırlıklı olarak yetiştirilen hububatta ise yerli ve milli yeni çeşit demonstrasyonların devam etmekte olduğunu bildiren Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında ayrıca, “Önder çiftçilerimize ait alanlarda yaptığımız demonstrasyonlarla ilimize en uygun çeşitlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Araştırma Enstitülerinden temin edilen 2 buğday tohumunun ekimi sonbaharda gerçekleştirilmişti. Dane olum dönemine girdiğini gördüğümüz buğdaylardaki verimin geleneksel olarak daha evvelden beri ekimi yapılan çeşitlerden daha üstün verimde olmasını beklemekteyiz. Üreten Bolu'nun üreten çiftçilerine sunacağımız alternatifler ile verim, çeşitlilik ve kazanç anlamında üreticilerimizin memnuniyetini ön planda tutuyoruz” denildi.