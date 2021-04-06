Haber: BMA

Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi arasta bölgesinde ekonomik ömrünü tamamlamış atıl vaziyette bulunan dükkanların ve kültür sitesinin yıkılarak yerine şehir siluetine uygun tarihi görünümlü toplam 2 bin 139 metrekarelik inşaat alanında bulunan arasta projesinde çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarla ilgili Gerede Belediyesinden yapılan açıklamada bugüne kadar binanın çatısı kapandığı, dış cephenin sıvanması ile birlikte binanın içinde de ahşap doğrama kapılar, pencereler ve tavan başta olmak üzere sıva ve rötuş çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte projenin bu yıl Eylül ayı gibi tamamlanması ve tarihi bölgenin hizmete girmesi hedefleniyor.

Arasta projesinin inşaatı tamamlandığında içerisinde; 12 adet dükkân, 6 adet ofis, 1adet kafeterya, 1 adet restoran, millet kıraathanesi, hanımlar lokali, yöresel ürün pazarı ve el sanatları ürün satış dükkânlarının yer alacağı proje bodrum artı 2 kat olup 2 bin 139 metre karelik bir ihtişamlı bir cazibe merkezi haline gelecek.

“YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİ AĞIRLAYACAK”

Çalışmaları yakından takip eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Arasta inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Arasta inşaatımızın yanı başında bulunan Tarihi Kiliseli Han’da da çalışmalarda sona gelindi. Arasta ve Kiliseli Han’da çalışmaların tamamlanması ile birlikte şehrin merkezi eski siluetine uygun görüntüye kavuşacak. Arasta projemiz haftanın her günü faal bir şekilde yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak. Hedefimiz bu yıl içerisinde Arasta’yı hizmete açmak” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021, 10:23