Yerlikaya’dan Kadın Hakları Günü açıklaması

Haber: BMA

İYİ Parti Bolu Kadın Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mihriban Yerlikaya, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili yaptığı açıklamada, Atatürk tarafından 1934’te kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesine de değindi. Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği ve bunun dünyada kutlanmasını sağlayan özel bir gün olarak kabul edilmektedir. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, tüm dünyada kadınların daha insanca yaşama isteğini dile getirdikleri bir mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır. Bu anlamlı gün; Kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konuda bir farkındalık yaratılması ve çözümler bulunması yolunda önemli bir gündür. Çağdaş, demokratik, ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Kadınların kendi hakları uğrundaki mücadeleleri daha eşitlikçi bir toplum yaratılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak da toplumun bütünü açısından demokratik bir anlam taşımaktadır.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, 5 Aralık 1934 tarihinde Atatürk tarafından çıkarılan yasayla verilmiştir. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi; toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk İnkılaplarından en anlamlısıdır. İyi Parti olarak, kadınların hakları ve özgürlükleri için mücadele ve dayanışma günü olarak gördüğümüz 5 Aralık Dünya Kadın Hakları gününün 85. yıldönümünde, hakları için mücadele eden ve direnen bütün kadınlarımızın bu haklı mücadelelerini saygıyla selamlıyoruz.”