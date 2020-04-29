Yeşil alan çalışmaları başladı

Haber: C. Kutay Aykan

Göreve geldiğinden bu yana Belediyenin borçlarını ödemek için yoğun çaba harcayan ve bu esnada da şehre hizmet vermek adına gece gündüz demeden çalışan Başkan Özcan, ilk olarak cafelerin bulunduğu Börekçiler Sokak ile Albay Sokak üzerinde yol çalışmaları başlatmasının ardından şimdi de Demokrasi Meydanı ile İzzet Baysal Caddesinin yeşil alan olması için ilk kazma vuruldu.

Başkan Özcan’ın açıklamasından 2 sonra Demokrasi Meydanın da (Belediye önü) bulunan parke taşları kaldırılmaya başlandı. Bu bölgede bulunan bazı ağaçlar sökülecek yerlerine daha yeşil olan ağaçlar ile çiçekler dikilerek, bu alan Bolu’ya yakışacak şekilde yeşillendirilecek. Yeşillendirme çalışmalarının kısa sürede bitmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2020, 16:30