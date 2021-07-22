Yeşil-beyazlı takıma altyapıdan dört yeni isim katıldı

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, üçüncü etap çalışmaları için Bolu’ya geldi. Yeşil-beyazlı takım yeni sezon hazırlıklarına Bursa’da başlamış daha sonra da 11 günlük Afyon kampının ardından bayram iznine ayrılmıştı. Bursaspor kafilesi bu kez de Bolu da çalışmalarını sürdürecek. Bursa ekibi, 10 günlük kamp boyunca iki hazırlık maçı yapacak. 27 Temmuz’da Samsunspor’la karşı karşıya gelecek olan yeşil-beyazlı takımın ikinci hazırlık maçı henüz netlik kazanmadı. Bu arada Bursaspor’un altyapısından dört isim de kafileye dahil edildi.

Bilal Güney, Hasan Sabri Karaca, Abdullah Tazgel ve Eren Tunalı da A takımla birlikte Bolu’da çalışmalarını sürdürecek. Bursaspor, 1 Ağustos’ta Bursa’ya dönecek.