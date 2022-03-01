Yeşilay gençlerle buluşuyor



Haber: Erdal Tanrıverdi

Yeşilay Bolu Şube Başkanlığı tarafından düzenlenecek Yeşilay haftası etkinlikleri kapsamında Klinik Psikolog Kemal Hilmi Çelebi ile teknoloji bağımlılığı semineri düzenlenecek.

“KIYMETLİ GENÇLERİMİZİ BEKLİYORUZ”

Konu ile ilgili Yeşilay Bolu Şube Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Klinik Psikolog Kemal Hilmi Çelebinin sunumuyla gerçekleşecek olan programda gençlerimize çağımızın hastalığı olan Teknoloji Bağımlılığı hakkında bilgilendirmeler yapılacak, Yeşilay ve Yedam'ın Bağımlıkta neler yaptığı ele alınacaktır. Kıymetli Gençlerimizi 3 Mart Perşembe Saat 09:30 da Bolu Sosyal Bilimler Lisesine bekliyoruz. Yeşilay Haftamız kutlu, hayatımız mutlu ve umutlu olsun” ifadelerine yer verildi.