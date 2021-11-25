Yeşilay, öğrencileri bilgilendirdi

Haber: Ceylan Beykoz

Aktivite merkezinde açılan standta öğrencilere YEDAM’ ın bağımlılık ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi.

“Mücadeleye devam edeceğiz”

Yeşilay Bolu Şube Başkanı İsmail Akgül konu ile ilgili, “Bolu Yeşilay Şube Başkanlığı olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitemizin Aktivite Merkezinde Genç Yeşilay Gönüllülerimiz ve öğrenci kardeşlerimiz ile bir araya gelerek bağımlılık ile yapılan faaliyetlerimiz ve çalışmalarımız hakkında tanıtımda bulunduk. Öğrenci kardeşlerimize Yeşilay Danışmalık Merkezi(YEDAM) tanıtımını yaparak öğrenci kardeşlerimize danışmanlık hizmeti verdik. Güzel ülkemizde güzel nesillerin yetiştirilmesi adına mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.