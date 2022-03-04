Yeşilay’dan öğrencilere teknoloji bağımlılığı semineri



Haber: S. Özge Yücel

Klinik Psikolog Kemal Hilmi Çelebi Yeşilay haftasını nedeniyle 50.yıl ortaokulu ve Sosyal Bilimler lisesindeki öğrencilere Teknoloji Bağımlılığı semineri verildi.Seminerin ardından katılan öğrencilere kalem ve şapka hediye edildi.

Seminer ile ilgili açıklamada bulunan Bolu Yeşilay Başkanı İsmail Akgül, “Bolu Yeşilay Formatörümüz Klinik Psikolog Kemal Hilmi Çelebi hocamız tarafından Bolu Sosyal Bilimler Lisesinde “Teknoloji Bağımlılığı” konferans ve terapisi ile Gençlerimizi motive etmiştir.Okulunda bizleri misafir eden kıymetli müdürümüz Sayın İbrahim IbrahimErcivan’ave emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.