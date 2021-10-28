Yeşilay’ın yeni başkanı Akgül oldu.



Haber: Ceylan Beykoz

Uzun yıllar Bolu'da Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan İsmail Akgül’e, Türk Enerji Sen İl Başkanlığı görevinin ardından Bolu Yeşilay Şube Başkanlığına atandı. İlimizde birçok önemli görevi üstlenen Akgül, sosyal medya hesabından bir de paylaşım yaptı.

“YÜCE ALLAH MAHÇUP ETMESİN!”

Akgül, “An itibariyle Yeşilay Bolu Şube Başkanlığına atanmış bulunmaktayım.Geçmiş dönemde Şubemize büyük emeği olan kıymetli ağabeyim Sayın Doç. Dr. Mehmet Kayhan a teşekkür ederim. Bolu’ya ve Bolulu hemşehrilerimize var gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz.Yüce Allah mahcup etmesin!”