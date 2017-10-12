Haber: Gönül Olutürk

Bolu’ya yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta olan ve özellikle sonbaharda yerli, yabancı tatilcilerin akınına uğrayan Yedigöller, havadan görüntüsü ile kendisine hayran bırakıyor. Milli Park içerisinde bulunan kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam türündeki ağaçların havadan görüntüsü izleyenleri büyülüyor. Fotoğraf tutkunlarının ağaçlarda yaşanan renk değişimini fotoğraflamak için her yıl ziyaret ettiği Yedigöller, içinde barındırdığı ve adını aldığı Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl ile bölgenin yaklaşık 40 yıldır en önemli turizm merkezlerinden birisi.

Her yıl Mayıs-Eylül dönemlerinde Büyükgöl ve Deringöl’de sportif olta balıkçılığının da yapılabildiği Yedigöller Milli Parkı, yeni evlenen çiftlerin albümlerine koymak için fotoğraf çektirdiği yer olmakla birlikte, eşsiz doğal hayatı bir güne sığdırmak istemeyen kampçılarında uğrak yeri.