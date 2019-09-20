YETENEKLİSİN FARKINDA DEĞİLSİN!

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Okan 15 yaşlarında dar gelirli bir ailenin tek çocuğuydu. Doğumunda yaşadığı talihsizlik sonucu sağ ayağında problem olduğu için tekerlekli sandalye kullanıcısıydı. Evlerine en yakın yani Okan’ın gideceği okulun binasının fiziksel şartları Okan’a göre olmadığı için öğretmenleri eve gelip Okan’a evde eğitim veriyorlardı. Ancak Okan içine kapalı bir çocuktu. Ayağındaki problemi ve ailesinin maddi durumunun iyi olmamasının bu durumda büyük payı vardı.

Annesi ve Babası çalışmak zorunda olduğu için Okan’ın normal bir gününde evde yaptığı en büyük aktivite televizyon izleyip ders çalışmaktı. “ televizyon izlemek deyince aklınıza dijital platform üyelikleri falan gelmesin çünkü ailenin onlara ayıracak paraları yoktu. Aynı zamanda internete de ayıracak paraları yoktu “ işte Tekerlekli sandalye kullanıcısı Okan’ın hayatı böyle giderken. İzinli olduğu bir gün annesi Okan’ı parka götürdü

Parkta annesiyle otururken karşıda top oynayan çocukların topu Okan’ın ayaklarının önüne geldi “Okan da oturduğu yerden sol ayağıyla topa vurdu.” Topu almaya gelen Okan yaşlarında bir çocuk Okan’ın topa vuruşunu görünce, topu Okan’ın attığı yerden alarak arkadaşlarına verdi. “ siz oynayın ben birazdan geliyorum diyerek. Okan’ın ve annesinin yanına geldi

Merhaba ben Ali deyip Okan’a elini uzattı, Okan’da mecburen elini uzatıp “ben de Okan dedi.” Ali gülümseyerek Okan sol ayağın çok iyi yani çok iyi vurdun topa aynı Messi gibisin. Okan o kimdi ismi yapancı gelmiyor ama hatırlayamadım deyince. Ali: Messi dünyaca ünlü bir futbolcu, sen izlemiyor musun? Okan yok bizim televizyondan onlar çıkmıyor dedi, Ali: Okan’a peki sen hangi futbol takımını tutuyorsun diye sordu? Okan: hiçbir takımı tutmuyorum diye cevapladı. Ali: anladım öyleyse seni Galatasaraylı yapalım der. Okan durur durur sinirli bir sesle arkadaşım bizim televizyondan maçlar çıkmıyor takım tutsam ne olacak deyip annesine döner hadi gidelim ben sıkıldım der,

Annesi: ayağa kalkar Ali’ye gülümseyerek tanıştığımıza çok sevindim der ve

Okan’ı Eve götürür. Ali de arkadaşlarının yanına döner ama bir yandan da Okan’ı düşünmeden edemez. Çünkü o topa o şekilde vurmanın kolay olmadığını biliyordur. Birkaç hafta sonra parkta tekrar karşılaşırlar. Ali çaktırmadan topu Okan’ın önüne gelecek şekilde atar. Okan yine sol ayağı ile sert bir şekilde topa vurur. Ali bunu görünce yine Okan’ın yanına gider.

Merhaba Okan nasılsın beni hatırladın mı der. Okan’da evet der gibi başını salar. Ali devam eder Okan yine topa çok iyi vurdun hiç futbol oynadın mı? Diye sorar. Okan ya arkadaşım nasıl oynayayım görmüyor musun tekerlekli sandalyedeyim diye sinirli bir şekilde cevap verir. Ali dur dostum hemen kızma görüyorum tekerlekli sandalyede olduğunu, ama bir şey daha görüyorum sen çok yeteneklisin farkında değilsin! Okan bunları duyunca yine sinirlenir annesine seslenir sıkıldım eve gidelim der. Annesi kalkar. Ancak bu sefer Ali Okan’ı bırakmak niyetinde değildir. Okan’ın annesine siz yorulmayın Okan’ı eve kadar ben götüreyim der. Tekerlekli sandalyeyi iterek Okan’ı eve kadar götürür. Tabi bu arada evlerinin nerede olduğun öğrenir.

Okan Eve girdikten sonra, Ali, Okan’ın Annesine: ben zaman zaman Okan’ın yanına gelsem bir sakıncası olur mu? diye sorar. kadın gülümseyerek bir sakıncası yok her zaman bekleriz der. Böylece Ali Okan’ın yanına sık sık gitmeye başlar. Birlikte oyunlar oynarlar. Kitap okurlar ders çalışırlar. Ali Okan’ın güvenini kazanır. Hep ona bir şeyleri başarabileceğini anlatır.

Bir gün yine Ali Okan birlikte parka giderler ve Ali elindeki topu Okan’ın önüne koyup karşısına geçer yerden iki taş alır bunlar kale direği bende kaleciyim. Hadi bakalım çek şutunu gol atabilecek misin? der. Okan sol ayağıyla oturduğu yerden topa vurur ve golünü atar. Çocuklar parkta böyle oynarken yanlarına iki adam ve güzel bir kız gelir…….

Evet, yine kendi yazdığım bir öyküyü sizinle paylaştım ve yarım bıraktım çünkü bazı şeyleri düşünmenizi istiyorum. İnanın bana öyküde anlatmaya çalıştığım Okan gibi sosyal yaşantıdan kopuk bu yüzden kendine güveni olmayan o kadar çok insan var ki ve biz hayat şartları maddi zorluklar derken hep onları bir köşede unutup kazanmaya çalışmıyoruz.

Şimdi gelin şu sorulara cevap bulalım Ali’nin Okan’a Davranışı doğrumu? Ali ve Okan’ın yanına gelen 2 adam ve 1 güzel kız onlara ne yapacak? Tekerlekli sandalyedeki biri Futbol oynayabilir mi? Günümüzde sosyalleşmek için futbol bu karar önemliyken bir futbol maçını tv de izlemek bile niye bu kadar pahalı? Hadi bakalım bunları bir düşünelim ve öykünün devamını haftaya beraber yazalım. Mesajlarınızı yorumlarınızı bekliyorum…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…