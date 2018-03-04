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04 Mart 2018 Pazar
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    • Yetim dayanışma günleri başlıyor

    İHH İnsani Yardım Vakfı'nca düzenlenecek organizasyon kapsamında 37 ülkede hayata geçirilecek 537 projeden yaklaşık 150 bin yetim yararlanacak.

    04 Mart 2018 Pazar 09:35
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    Yetim dayanışma günleri başlıyor

    Haber: Semih Baykal

    İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl 2011 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği Yetim Dayanışma Günleri’nin 8’incisini düzenleyecek. Mart ayında başlayacak olan organizasyon kapsamında İHH, 150 bin yetime iyilikseverlerin yardımlarını ulaştıracak.

    Bolu-İHH Olarak 2018 Yetim Dayanışma Günlerinde ilimizde 100 yetim çocuğumuzla Ağaç Dikme, uçurtma şenliği ve piknik organizasyonu; 7 yetim çocuğumuzun ev tadilatı; 60 yetim çocuğumuzla Kültür Gezisi etkinliği gerçekleştireceğiz.  Bunun yanı sıra Kazakistan’da 2 Projeyle 70 yetimi giydiriyoruz.

    YETİMLER İÇİN 537 PROJE

    Yetim Dayanışma Günleri (YDG) kapsamında eğitimden sağlığa, sosyal destek çalışmalarından acil yardımlara, kültürel aktivitelerden mesleki eğitim ve kalkındırma projelerine kadar, yetimler için 537 proje hayata geçirilecek. Hali hazırda 15 bin 257’si Türkiye’de olmak üzere dünyada yaklaşık 90 bin yetimi sürekli olarak destekleyen İHH İnsani Yardım Vakfı, 2018 YDG çerçevesinde Türkiye ile birlikte toplamda 37 ülkede faaliyetler gerçekleştirecek. 537 projenin 241 tanesi yurt dışında; 296’sı ise Türkiye’nin 52 ilinde uygulanacak.

    PROJE YAPILACAK ÜLKELER

    Afrika: Burkina Faso, Eritre (Kesele Bölgesi), Etiyopya, Nijer, Ruanda, Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Çad, Mısır ve Uganda. Asya: Afganistan, Arakan, Bangladeş, Pakistan, Tayland (Patani), Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Filipinler (Moro), Endonezya (Açe), Hindistan ve Kırgızistan.

    Balkanlar: Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya ve Karadağ. Kafkasya: Azerbaycan ve Gürcistan.

    Ortadoğu: Lübnan, Suriye, Türkiye, Filistin, Irak ve Yemen.

    BİRBİRİNDEN FARKLI ORGANİZASYONLAR YAPILACAK

    Organizasyon kapsamında uygulanacak projeler arasında ev tamir ve inşası, seracılık, sağmal hayvan dağıtımları gibi sosyal yardım projeleri, sünnet organizasyonu, hijyen paketi dağıtımları, sağlık taraması gibi sağlık yardımı projeleri, okul inşası, kırtasiye dağıtımı gibi eğitim yardımı projeleri, şiir, kompozisyon, resim ve bilgi yarışmaları gibi kültürel yardım projeleri öne çıkıyor.

    4 YETİMHANE DAHA HİZMETE GİRİYOR

    Dünyanın dört bir yanında bugüne kadar 33 yetimhane açan İHH, bu yılki Yetim Dayanışma Günleri’nde 4 yetimhaneyi daha hizmete açmayı planlıyor. Açılacak yetimhaneler şunlar: 1-Konya Akıncılar Yetimhanesi (Moro) 2-Haticetü’l Kübra Yetimhanesi (Moro) 3-İyilikhane Yetimhanesi (Bangladeş) 4-İsmail Selim Elif Şen İslam Kardeşliği Yetim Kompleksi (Sierra Leone)

    YDG'NİN HEDEFLERİ

    • Yetim çalışması yürütülen ülke ve bölgeleri ziyaret etmek ve buralardaki koşulları yerinde incelemek. • Yetimlerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak projeler hayata geçirmek.

    • Yetimler ve ailelerine yönelik eğitim, sağlık, sosyal yardım ve kültürel etkinlik projelerini gerçekleştirirken Yetim çocuklarla gezi/eğlence programları gerçekleştirmek. • Kalkındırma projeleri ile yetim ailelerinin kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayabilmek. • Partner kurumlar aracılığıyla yürütülen yetim çalışmalarını yakından denetlemek ve raporlamak. • Ülke ve bölgelerde yetim çalışmalarının birlikte yürütüldüğü ortak çalışma yürütülen kurumların gelişimine katkı sağlamak. • Ülke ve bölgelere ziyaretler gerçekleştiren ekipler arasında yer alan bağışçılarımız aracılığıyla sponsor-yetim ilişkisini güçlendirmek. • Yetim çocuklarımızı ve ailelerini yakından tanıyabilmek, onlarla kucaklaşmak ve aramızda bir ünsiyet geliştirmek. • İnşası tamamlanan yeni yetimhaneleri hizmete açmak. • Yetimhanelerin bulunduğu bölgelere giden ekiplere dâhil edilen psikolog ve pedagoglar denetiminde çocukların psikolojik durumlarını yerinde gözlemlemek, varsa engelli çocukları tespit ederek bu çocuklara yönelik çalışmalar yapmak.

    YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ'NE NASIL KATKI SAĞLANIR

    Bireysel, kurumsal ya da gönüllü grubu olarak Yetim Dayanışma Günleri projelerinden birine veya birkaçına destek verebilirsiniz.

    Bilgi almak için;

    Yetim Dayanışma Günleri ve projeler hakkında bilgi almak için 0374 215 8 444 / 0545 215 44 84 numaralı telefonu arayarak destek vermek istediğiniz proje ile ilgili görüşebilirsiniz.

     

     

    Anahtar Kelimeler: İHH, İnsani, Yardım, Vakfınca, Düzenlenecek

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