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29 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Yetim kardeşlerinin her zaman yanındalar

    “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesi kapsamında Bolu Solmaz Ahmet Baysal Öğretmen evinde İHH İnsani Yardım Vakfı yöneticileri ve okul müdürleri proje tanıtım toplantısında buluştu.

    29 Kasım 2017 Çarşamba 09:36
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    Yetim kardeşlerinin her zaman yanındalar

    Haber: Gönül Olutürk

    Toplantıya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, İHH İnsani Yardım Vakfı Yetim Birimi Sorumlusu Reşat Başer, İHH Bölge Sorumlusu Ruhi Ademoğlu ve İHH Bolu Şube Başkanı Fethi Sarımsakçı ile birlikte okul müdürleri katıldı. Toplantıda projenin detayları ve bugüne kadar proje kapsamında yapılan çalışmalar anlatıldı.

    “GÜZELE DAİR FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ”

    Programda vakfın çalışmaları hakkında bilgi veren İHH Bolu Şube Başkanı Fethi Sarımsakçı, “Sizlerin desteğiyle yetim projemiz devam ediyor. Geçen sene Suriye ‘de yaptığımız okullara çok destek verildi. Mülteci ailelere yaptığımız ihtiyaç yardımı geçtiğimiz yıl 450.000 lira oldu. Yine illerdeki ihtiyaç sahibi ailelere yaptığımız yardım 730.000 lirayı geçmiş durumda. Esasen her gün kötüye giden dünyada siz iyiye ve güzele dair farkındalık oluşturuyorsunuz.” dedi.

    “YÜREKLERE DOKUNUYORUZ”

    İHH Yetim Birimi Sorumlusu Reşat Başer, “Bu projede dördüncü yılımızı bitirdik. Bugün size hedef koymaya gelmedim. Projenin son durumuyla alakalı bilgileri paylaşacağım. Projemiz ülkemizin 81 ilinde uygulanan ender projelerden bir tanesi. Uzun soluklu olmasının nedenlerinden biri insanların yüreğine dokunmasıdır. Yaşınız, konumunuz, pozisyonunuz ne olursa olsun bir yakınınızı kaybettiğinizde yüreğinizin köşesinde oluşan boşluğu hiç bir şekilde kapatamıyorsunuz. İnsan bir omuz bir el arıyor. İşte biz de bu anlamda bu farkındalığı dünyanın herhangi bir noktasında hangi dili konuşuyor olursa olsun çocuklarımıza bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın yeryüzünün her noktasında barışın ve huzurun tesis edilmesi için sorumluluk sahibi olmaları en önemli hedefimizdir.” İfadelerini kullandı.

    “MİLLETİMİZİN BUNA İHTİYACI VAR”

    Programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, yürütülen projelerle ilgili görüşlerini aktardığı konuşmasında “Bizlere tekrar iyilik hareketinin nasıl olması gerektiğini hatırlattılar. Her sınıfın bir yetim kardeşi var projesi yaklaşık beş yıldan beri devam ediyor. Gördüğüm o ki bundan sonra da çalışmalarıyla devam edecek. Milli Eğitim Müdürlüğünde rutin çalışmalarımız devam ediyor. Ama asıl kalıcı olan bu tür çalışmalarımızdır. Değerler eğitimi de bunlardan biri. Yine geçen hafta sonu yaptığımız “Biz Anadoluyuz” projesi bunlardan biri. Bu da bir iyilik hareketedir. Devletimizin ve milletimizin buna ihtiyacı var. Batı medeniyeti malesef insani yönü hiç olmayan bir medeniyet. Öksüz ve yetim bıraktıkları çocuklara, İHH gibi vakıflarla bir nebze olsun yardım etmeye çalışıyoruz. Bolu olarak bu çalışmalarda üzerimize düşeni yapmamız gerekir. Bütün okullarımızda bu projeyi yaygınlaştırmalıyız.” diye konuştu. İHH Bölge Sorumlusu Ruhi Ademoğlu Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’e günün hatırası olması adına bir maket hediye etti. Cengiz ayrıca geçen yıl proje kapsamında en fazla yetime yardım eden okul Bolu Anadolu Lisesi’nin Müdürü Fuat Durmuş’a plaket verdi. 

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