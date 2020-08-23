Yetki Belgesi için son tarih 31 Ağustos

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Bolu Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürü Fikret Er, Şoförler Esnaf Odası Başkanı Orhan Fırat ile Ticaret Odası ve Esnaf Odalarına kayıtlı Esnaf ve İşletme temsilcileri katıldı. Bolu Ticaret İl Müdürlüğü, Bolu TSO ve Bolu Belediyesi ortaklığında Bolu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Hakkında Yönetmelik ve güncel uygulamalar konulu bilgilendirme toplantısı, korona virüs tedbirlerine uygun olarak yapıldı. Bolu Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi tarafından Yönetmelik hükümleri ile uygulama usul ve esasları hakkında bilgiler verildi. Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi; “15.08.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle, ikinci el taşıt ticaretinin adil rekabet koşulları altında, kolay, hızlı ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamak ve sektörün sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması amaçlanmıştır” dedi.

YETKİ BELGESİ ALACAKLAR DİKKAT

Ersin Terzi mevcut iş yerlerinin yetki belgesi almaları için son günün 31 Ağustos olduğuna dikkat çekerek; “Hâlihazırda faaliyette olan işletmelerin yetki belgesi almaları için öngörülen ve daha önce iki defa uzatılan geçiş süreci bu defa uzatılmamıştır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir. İkinci El Kara Taşıtı Ticareti, işletmesi adına Yetki Belgesi alan Tacirler ile Esnaf ve Sanatkârlar tarafından yapılır. Ticaret Bakanlığımızca aksi tespit edilmedikçe, bir takvim yılı içinde doğrudan veya vekaleten üçten fazla taşıt satışı Ticari Faaliyet kabul edilecektir. Yetki Belgesiz ticari faaliyetler takip edilerek İdari yaptırım uygulanacaktır. Satışı yapılan taşıt sayısı hesaplanırken Türkiye Noterler Birliğinden alınan veriler esas olacaktır” ifadelerini kullandı.

YETKİ BELGESİ ALMADAN FAALİYETTE BULUNAN İŞLETMELER BELİRLENEBİLECEK

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasına eklendiğini de belirten Terzi; “Artık ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmayan işletmelere yetki belgesi verilmeyecektir. Ayrıca Belediyelere getirilen yükümlülükler ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin ruhsat düzenlenen işletmeler de Bakanlığımızca takip edilecek ve yetki belgesi almadan faaliyette bulunan işletmeler belirlenebilecektir” diye konuştu.

“YENİLEME BAŞVURUSU YAPILMASINA GEREK YOK”

Terzi, yetki belgesi verilmesinde bürokrasi azaltıldığına dair de bilgi vererek; “Yapılan düzenlemeyle yetki belgesi verilmesi ve yenilenmesinde bürokrasi azaltılmıştır. Bugüne kadar hem Belediyeler hem de Ticaret İl Müdürlükleri tarafından ayrı ayrı iş yeri kontrolü yapılmakta iken bundan böyle bu kontrol yalnızca Belediyeler tarafından ruhsat düzenlenmeden önce yapılacaktır. Daha önce düzenlenen ve geçerlilik süresinin 5 yıl olduğu belirtilen yetki belgeleri, yenileme başvurusu yapılmasına gerek olmadan, yönetmelik hükümleri çerçevesinde iptal edilinceye kadar geçerli olacaktır. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere Ticaret Bakanlığınca hem idari para cezası uygulanacak hem de yapılan uyarıya rağmen aykırılığı ortadan kaldırmayan veya tekrarlayan işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecektir” şeklinde konuştu.

“TAŞIT TESLİM BELGESİ DÜZENLENECEK”

Taşıt teslim belgesi, taşıt tanıtım kartı, ekspertiz ve garanti zorunluluğu getirildiğini de ifade eden Terzi; “Satışa sunulmak üzere işletmeye teslim edilen ikinci el taşıtlar için birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha halinde Taşıt Teslim Belgesi düzenlenecek ve işletme tarafından en az 5 yıl süreyle saklanacaktır. Satışa sunulan ikinci el taşıtın üzerinde, kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir Tanıtım Kartı bulundurulmalıdır. 8 yaş veya 160.000 Km. altındaki ikinci el motorlu kara taşıtları için Ekspertiz Raporu alınması zorunludur. Ekspertiz raporunun satıştan önceki üç gün içinde alınması gerekmektedir. Ekspertiz raporunun bu süre içinde alınmaması durumunda, rapor alınmamış gibi işlem görecektir. 8 yaş veya 160.000 Km. altındaki ikinci el Otomobil ve Arazi Taşıtı işletmenin Garantisi altındadır. Yetki Belgesi sahibi ticari işletmeler bu taşıtlara 3 ay veya 5.000 Km. garanti vereceklerdir” dedi.