Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizde, TC. Ulaştırma Bakanlığı Bolu Bölge Müdürlüğünden yetki belgesi alanların sayısında 2016 yılında büyük düşüş yaşandı. 2015 yılında 132 yetki belgesi verilirken geçtiğimiz yıl Otobüsle 100 km.’ye kadar Şehirlerarası ve İlçe Yolcu Taşıma 7, Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği 1, Yurtiçi Kargo Taşımacılığı 1, Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu 1, Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği 1, Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü 1, Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı 3, Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı 32,Yurtiçi Ticari Ev-Büro Eşya Taşımacılığı 1 ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi 36 olmak üzere toplam 84 yetkisi belgesi verildi.

Edinilen bilgiye göre yetki belgesinde en çok düşüş kendi iştigali ile ilgili yurtiçi eşya taşımacılığı ile Tehlikeli madde faaliyet belgesinde yaşandı. Her iki yetki belgesinde yarı yarıya düşüş yaşandı.

BİR MİLYONUN ÜZERİNDE CEZA KESİLDİ

TC. Ulaştırma Bakanlığı Bolu Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde bir milyonun üzerinde para cezası kesildi. 2015 yılında 957 bin 934 TL para cezası kesilirken, 2016 yılında ise ceza miktarı 1 milyon 302 bin 265 TL’ye çıktı. Artış oranı isi yüzde 36 olarak belirlendi.