Yetkililer bu rezilliğe dur demeli

Haber: Volkan Yılmaz

%64’lük orman alanları oranı ile Türkiye ormanları içinde %2,55’lik paya sahip ilimizde orman kirliliğine tepki gösteren doğaseverler bu hafta sonunda yine rezalet görüntülerle karşılaştı. İlimiz Dörtdivan İlçesi Çampınar bölgesinde çalışan orman işçilerinin kamp alanı olarak kullandığı bölgede bıraktıkları rezalet manzara karşısında vatandaşlar sinirlerine hakim olamadı. Sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getiren doğaseverler yetkililere seslenerek birçok bölgede böyle manzaralarla karşılaştıklarını ve bir an önce doğayı kirletenlerin bulunarak cezalandırılmalarını istedi.

“BÖYLE BİR ŞEY KABUL EDİLEMEZ”

Bir süre bu bölgede çalışan orman işçilerinin işlerini bitirmesinin ardından kendi şahsi eşyalarını toplayıp gittikleri ve geride bir sürü çöp bıraktıklarını ifade eden vatandaşlar “Bütün pisliklerini ortalıkta bırakıp gitmişler. Böyle bir şey kabul edilemez. Kimsenin böyle bir şeye hakkı yok. Kendi eşyalarını toplayıp gitmeye akılları erdiğine göre bu pislikleri de götürmeye akılları eriyordur diye düşünüyoruz. Madeni yağ tenekeleri, yağlı pantolonlar, eski elbiseler, yağ filtreleri, bir sürü poşeti burada bırakmışlar. Bu tür şeyleri yapanların yanına kar kalmaması gerekiyor. Biz çok üzüldük. Yetkililerin bu konuda duyarlı olmasını ve bunu yapanları bularak cezalandırmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2020, 23:48