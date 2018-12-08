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    • YETKİLİLER ÖĞRENCİ OLURSA… !

    Onur Ustaoğlu'nun Kaleminden Konuşan Yazı...

    07 Aralık 2018 Cuma 11:00
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    YETKİLİLER ÖĞRENCİ OLURSA… !


    Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

    Küçüklüğümde arkadaşlarımla evde öğretmencilik oynardım yani kimi zaman kül yutmayan bir öğretmen olurdum, kimi zaman sınıfın en haylaz, en yaramaz ve bir o kadarda zeki öğrencisi, oyunda bile öğretmen olan arkadaşlar benimle başa çıkmakta zorlanırdı. Bilmiyorum günümüzdeki çocuklar bilgisayardan ve cep telefonlarından kafalarını kaldırıp öğretmencilik gibi oyunlar oynuyor mu? Eğer yazıyı okuyorlarsa bir denesinler çok zevklidir.

    Öğretmencilik demişken canım bugün öğretmen olmak istiyor. Ama öğrencileri kendim seçmek istiyorum. Onlara küçük bir yazılı yapacağım. Gülmeyin yahu bakalım derslerine iyi çalışmışlar mı? Hadi öğrencileri seçeyim Başta Bolu Belediyesi yetkilileri, Valilik yetkilileri ve Bolu Aile ve Sosyal güvenlik bakanlığı yetkilileri, birde 3 Aralıkta engelliler gününde engelliler için program düzenleyen organizasyoncuları sınıfa davet ediyorum. Koşun koşun zil çaldı.

    Herkes tamamsa çıkarın kâğıtları kalemleri yazın bakalım,

    1. “Engellenen kişilere verilen engelli maaşı ve bakım parası gibi şeyleri verirken hala engeli kişinin ailesinin kazandığı paraya mı bakılıyor? Eğer böyleyse bu niye düzelmiyor? Engellenen bir birey ile annesi, babası, kardeşi veya eşi kendi kazandığı parayı paylaşmak zorunda mı?  Bolu’da engelli bireylerin çalışabileceği güvenli iş sahaları var mı?”

     

    1. Bolu’da erişilebilirlik ne durumda? Yani ben fiziksel engellenen biri olarak Bolu’da kullandığım akülü araçla istediğim mağazaya girip çıkabiliyor muyum? Yollarda çukurlara kaçmada özgürce dolaşabiliyor muyum? 2015 yılında çıkan yasadan sonra bunlar düzelecekti ne oldu?

     

    1. Bolu’daki okullarımızda yeterince özel eğitimli öğretmenimiz var mı? Özel çocuklarımız okullarımızdan yeterli alt yapı yok veya eğitimci yok diye geri çevriliyor mu? Özel eğitimi olmayan öğretmenlerimiz özel çocukların velilerini çağırıp “ çocuğunuzu okuldan alın diyor mu? “

     

    1. 3 Aralık dünya engelliler günü ve haftasında yani içinde bulunduğumuz bu haftada düzenlenen bazı etkinliklerde özel çocukların hazırladığı tiyatro oyunu 10 dakikalık süreye sığmadığı için bazı sahneleri kesildi mi? Bizi dünya çapında temsil etmiş okçuluk şampiyonlarımıza plaketleri sahneye çıkış rampası yapmayı akıl edemediğimiz için yine yerde mi verildi? Her sene bu tür organizasyonlarda yapılan bu tür hataları niye biri çıkıp düzeltmiyor?

     

    Evet, süreniz başladı. cevaplarınızı bekliyorum. Ne o niye öyle bakıyorsunuz? Sorular çokta zor değil canım, hem 3 Aralık haftasındayız engellenenlerle ilgili bir sürü konuşma yapıyorsunuz bunların cevaplarını bilmeniz lazım. Akşam elektrikler mi kesildi. Anlıyorum onun için çalışamadınız ama üzgünüm bu senede yazılıdan sınıfta kaldınız ama üzülmeyin 3 ay sonra bütünleme sınavı yapacağım iyi çalışın bu sorulara… Sınav bitti hadi şimdi teneffüse.

    İşte arkadaşlar öğretmencilik böyle oynanır. Bu arada ben bunları yazdım ama öğretmen falan değilim. Bunun için eğer sürçü lisan ettiysem öğretmenlerimin affına sığınıyorum. Ayrıca tabi ki bir engellenen olarak bu konulara yetkili kişilerin biraz daha dikkat etmelerini istiyorum. Bence 3 Aralıkta en çok konuşulacak ve çözüm aranacak konular bunlar olmalı.

    Bakın yetkili arkadaşlar hiç kızmayın bana sizde biliyorsunuz. Espriyle karışık anlatmaya çalıştığım şeylere yeterince değinmiyorsunuz. Biz yaptık oldu diyorsunuz. Ama işte olmuyor. Yıllardır bu problemler çözülmüyor. Hep aynı sorunlar devam ediyor. Ayrıca sadece Bolu’da da değil ülkemizin birçok ilinde bu sorunlar yaşanıyor. Onun için sizden ricam bu işleri yaparken engellenenleri iyi izleyin. İhtiyaçları ve sorunları iyi bilin ki yapacağınız işler bu doğrultuda olsun.  Ancak böyle yaparsak sıkıntılarımızı ve engellerimizi aşar, ülkemizi daha özgür bir ülke haline getiririz.

    Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem gazetesi…

    Anahtar Kelimeler: Onur, Ustaoglu, Konuşan Yazı, Sesli Yazı, Görme Engelliler

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