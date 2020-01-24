YHT Akşener’in gündeminde

Haber: Ceylan Beykoz

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnakbaş, İYİ Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er ve İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’la birlikte konuyu parti genel merkezine taşıdı. Örnekbaş Yüksek Hızlı Tren Projesini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e teslim etti.

İYİ Parti’nin kamuoyu gündemine getirdiği Bolu’nun geleceğini ilgilendiren Yüksek Hızlı Tren projesi ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş Düzce Üniversitesi Teknoloji Bölümü Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar’ı makamında ziyaret ederek İstanbul Ankara arasında yapımı planlanan Yüksek Hızlı Tren Projesi ile ilgili TCDD tarafından belirlenmiş olan güzergâh tespitinin yeniden yapılması için çeşitli adımlar atmıştı.

PROJE AKŞENER’E EMANET

Bolu’yu sosyal ve ekonomik anlamda ileriye götürecek projenin takipçisi olacaklarını ifade eden Örnekbaş Yüksek Hızlı Tren konusunu genel merkeze taşıdı. İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er ve İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş Yüksek Hızlı Tren için hazırlanan dosyayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e teslim etti. Sunulan dosyada proje hakkında detaylı bilgiler ve uzman görüşleri yer aldı. Yüksek Hızlı Tren için TCDD tarafından geçmişte yapılan güzergâh tespitinin yeniden yapılması, tren hattının yeni güzergâhının Ankara-Kızılcahamam-Gerede-Bolu-Düzce-Hendek-Sakarya-İzmit-Gebze-İstanbul hattı üzerinde olması gerektiği vurgulandı. Tokyo-Osaka arasında yapılan Yüksek Hızlı Tren Projesinden modellenerek yapılan ve Düzce Üniversitesi Teknoloji Bölümü Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar’ın yanı sıra Japon bilim adamlarının görüş ve önerilerinin yer aldığı dosyada proje hakkında detay bilgilere yer verildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ülkenin kalkınanına vesile olacak bu önemli projeyi sonuna kadar takip edeceklerini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2020, 12:57