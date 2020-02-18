​​​​​​​YHT Bolu’dan geçecek mi?

Haber: Volkan Yılmaz

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar’ın “Ankara-Gerede-Bolu-Düzce-Sakarya-Kocaeli-Gebze-İstanbul Güzergahı YHT Hattı" ilgili sunduğu öneri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildi. Şamandar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, projenin uygunluğuyla ilgili araştırma yapılması için Ulaştırma Bakanlığı’na gerekli talimatları verdiğini söyledi. Konuyu Ankara-İstanbul YHT grubunda duyuran Prof. Dr. Ayhan Şamandar, “Değerli arkadaşlar 3 aydır yoğun çabalarımızın sonucu olarak Ankara’dan külliyeden güzel bir haber aldık. Cumhurbaşkanımız önerdiğimiz İstanbul-Gebze-Kocaeli-Sakarya-Hendek-Düzce-Bolu-Gerede-Ankara YHT projemizin araştırılması için Ulaştırma Bakanlığı’na emir vermiş. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı. Bolu’da yürütülen kampanyada "Süper Hızlı Tren" adı verilen yeni YHT’nin Ankara-Sincan-Mudurnu-Sakarya-İstanbul güzergahının değiştirilerek Ankara-Gerede-Bolu-Düzce-Sakarya-Kocaeli-Gebze-İstanbul şeklinde yeniden projelendirilmesi isteniyor.