YHT güzergahı Gerede ‘de ele alındı

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Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda; Gerede Kaymakamlığı-Gerede Belediyesi-Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Ankara-İstanbul arası Yüksek Hızlı Trenin (YHT) güzergâhı konusunda Gerede istasyonunun ehemmiyetini vurgulayan Prof. Dr. Ayhan Şamandar'ın konuşmacı olarak katıldığı konferans gerçekleştirildi. Konferansa Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çetin, Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Kadir Murat Altıntaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka, Öğretim görevlileri, Kurum Müdürleri, STK Temsilcileri ve öğrenciler katıldı. YHT hattıyla Ankara-İstanbul arasının 4 saat 20 dakika sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Ayhan Şamandar, önerdikleri hattın sadece 2 saat süreceğini dedi.

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, “Ankara-Gerede-Bolu-Düzce-Sakarya-Kocaeli-Gebze-İstanbul Güzergâhı Yüksek Hızlı Tren Hattı Önerisi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ayhan Şamandar, Ulaştırma Bakan Yardımcısıyla bir görüşme yaptıklarını belirterek görüşme neticesinde Ankara-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren güzergâhının önerdikleri hattan geçmesi için çalışma başlatılacağına işaret etti.

KENDİNİ 10 YILDA AMORTİ EDECEK

TCDD’nin planladığı Ankara-Sincan-Çayırhan-Sakarya-İstanbul hattında; 49 tünel, 25 viyadük yer aldığını dillendiren ve yapım maliyetinin arttığı uyarısında bulunan Prof. Dr. Şamandar, 6 milyar dolar maliyet bedelli bu hattın kendisini 30 yılda amorti edeceğine dikkat çekerek sadece 3 ilde istasyonu olacak bu hattın Kuzey Anadolu fay hattına da paralel geçtiği bilgisini paylaştı. Şamandar ayrıca, önerdikleri Ankara-Kızılcahamam-Gerede-Bolu-Düzce-Sakarya-Kocaeli-Gebze-İstanbul YHT hattının ise 5 milyar dolara mal olacağının, yılda 45 milyon yolcu taşıma kapasitesiyle kendisini 10 yılda amorti edeceğinin altını çizdi. Şu an mevcut YHT hattıyla Ankara-İstanbul arasının 4 saat 20 dakika sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Ayhan Şamandar, önerdikleri hattın sadece 2 saat süreceğini de sözlerine ekledi. Bu hattın, 30 milyon nüfusa hitap ettiğini ve ülke ekonomisinin yüzde 50’sinin bu bölgede yer aldığını dile getiren Şamandar, hayata geçirilecek bu projenin trafik kazalarını azaltacağını, sanayi ve turizmi geliştireceğini, İstanbul’un yatay genişlemesine olanak sağlayacağını vurguladı.

Önerilen YHT hattı ile bu bölgede yaşayan insanların Sabiha Gökçen, Esenboğa ve İstanbul Havalimanı’na çok kısa bir sürede ulaşım imkânına sahip olacağını kaydeden Şamandar, Kuzey Anadolu fay hattının sorun oluşturmayacağı, mazot ve benzinden tasarruf sağlanacağı ve ulaşımda zaman kazanılacağı değerlendirmesinde bulundu.

“İNŞALLAH GELECEKTE BU PROJENİN HAYATA GEÇTİĞİNİ GÖRÜRÜZ”

Konu ile ilgili konferansta konuşan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise şunları söyledi: “Hocalarımızla 2017 yılında da görüşmüştük. Ben göreve geldiğim günlerde bu konu ele alınmış ve fizibilite çalışmaları başlamıştı. Bilim insanları verilerle konuşur, bizim söylemlerimiz bir yere kadar. Ama özellikle Japon hocalar işin uzmanı ve ellerinde Japonya örneği var. Ayhan Şamandar hocamız da bu projeye kendini adadı ve çok büyük emek sarfediyor. Projede adım adım ama emin adımlarla ilerleniyor. Ankara-İstanbul arasında ki bu önerilen hatta en önemli ve faydalı hat Gerede Aktarma İstasyonu olacak. Bunu biz zaten biliyor ve söylüyorduk şimdi uzmanlar verilerle ispatlıyor. Çünkü Karadeniz bağlantısı İlçemizin içinden geçiyor ve 5 milyon nüfusa hitap ediyor. Özellikle son 10 yıldır bu güzergâhta muazzam yoğunluk yaşanıyor. İstanbul’dan ve Gürcistan’dan yola çıkan Gerede’ye gelecek ve Yüksek Hızlı Trene binecek. İnşallah gelecekte bu projenin hayata geçtiğini görürüz. Biz inanıyoruz, devletimizin de gereğini yapacağına inanıyoruz.”