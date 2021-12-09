Yığılca Belediyesi’ne Bolu’dan destek

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Meclisi’nin dün akşam gerçekleşen Aralık Ayı 2. Birleşiminde, Düzce ilinin Yığılca ilçesini ilgilendiren önemli bir konu görüşüldü. Toplantıda Belediye Kanunu’nun 75. Maddesine ilçede ihtiyaç duyulan muhtelif malzeme taleplerinin bedelli olarak karşılanması amacıyla, Bolu Belediyesi ile Yığılca Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yetki verilmesi için Meclis’ten yetki istendi.

İLÇE BELEDİYELER İLE AYNI TARİFEDEN FAYDALANACAK

Oylama öncesi konuya ilişkin açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilçe belediyelerine yönelik uygulanan ‘tek fiyat’ tarifesinden Yığılca ilçesinin de faydalanmasını istediklerini söyleyerek, “Yığılca Belediyesi’ne bedelsiz vermiyoruz. Ancak tüm ilçe belediyelerimize tek fiyat uyguluyoruz. Aynı şekilde Yığılca’yla da protokol yapmak için yetki istiyorum. Yığılca Belediye Başkanımızın kendisi ziyarette bulundu. Bolu’nun kendileri için önemli olduğunu belirtti. Sebebi de Yığılca dışındaki Yığılcalıların, büyük kısmının Bolu’da yaşamasıymış. Neredeyse Yığılca’nın iki katından fazlasının Bolu’da yaşadığını söyledi. ‘Düzce Merkez’de pek Yığılcalı yoktur. O yüzden desteğiniz bizim açımızdan önemli’ dedi. MHP’li bir başkan. Çok güzel bir uyum yakalamışlar. Yığılca’nın iki önceki Belediye Başkanı CHP’liydi. Sonra AKP’li bir başkan aldı. Sonra MHP’li başkan. O eski başkan ile yeni MHP’li başkan ziyaretimize birlikte geldiler. Bu beni çok mutlu etti. İnşallah bizde de o kültür yakalanır.” diye konuştu.

TEKLİF OYBİRLİĞİ İLE MECLİS’TEN GEÇTİ

Başkan Özcan’ın konuşmasının ardından protokol imzalanması için Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yetki verilmesi talebi oylamaya sunuldu. Teklif, oturuma katılan tüm Meclis Üyeleri’nin “evet” oylarıyla, oybirliğiyle kabul edildi.