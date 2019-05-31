Yığılcalılar iftar'da bir araya geldi

Haber: Esra Öztürk

Her yıl büyük bir coşku ile Yığılcalıları bir araya getiren geleneksel iftar bu yıl Yukarı Soku Mahallesinde yapıldı. İftar programına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yığılca İl Genel Meclisi üyesi Ramazan Baltacı, Dernek Başkanı İlhami Karaduman, Eski Başkan Zeki Şahin, Dernek üyesi Mitat Kaya, Ak Parti Yığılca Belediye Başkan A.adayı ve Dernek Avukatı Fikret Çıracı, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Adil Esen, Yığılca MHP ilçe Başkanı İlhan Yalçın, Yığılca'nın Sesi ve bölge Gazetesi İmtiyaz sahibi Ahmet Alkan ve çok sayıda Yığılcalı vatandaş katıldı.

İftar programında önce Yığılcalı imam Selahattin Bodur'un Kuran-ı Kerim tilaveti dinlendi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Yığılca İl Genel Meclisi üyesi Ramazan Baltacı da birer konuşma yaparak iftara katılanların Ramazan ayını tebrik ettiler ve programda emeği geçenlere teşekkür ettiler. Yığılcalıların bizzat kendilerinin pişirip servis ettikleri iftar yemeği sonrası katılımcılar sohbet etme imkanı buldular. İftara katılan davetliler son derece temiz ve nezih bir ortamda gerçekleşen organizasyon için Başkan ilhami Karaduman ve ekibine teşekkür ettiler.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2019, 22:32