Yığılcalılar Yöresel Ürün Festivali açıldı

Haber: Volkan Yılmaz

Yalova’da gerçekleştirilen İl Belediye Başkanları toplantısında olmasından dolayı açılışa katılamayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gönderdiği görüntülü mesajda festivalin hayırlı olmasını diledi. Açılışa katılan Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir ise yaptığı konuşmada “Yığılca ile her ne kadar sınırlarımız ayrılmış olsa da aslında burada o birliktelik ve Bolu ile bütünleşme devam ediyor. Bu vesileyle ben bu festivalin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bolu’da yaşayan Yığılcalılar tarafından Karaçayır Mahallesi’nde ‘Yöresel Ürün Festivali’ açıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan açılış daha sonra Yalova’da gerçekleştirilen İl Belediye Başkanları toplantısında olmasından dolayı açılışa katılamayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gönderdiği görüntülü mesajın izlenmesi ile devam etti. Başkan Özcan mesajında, açılışa katılamamasının gerekçesini belirtip, tüm Yığılcalılara selam göndererek festivalin hayırlı olmasını diledi.

“SINIRLAR AYRILSA DA BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR”

Daha sonra Başkan Tanju Özcan’ın talimatıyla açılış törenine katılan Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir bir konuşma yaptı. Özdemir konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Yığılca 1999 yılında Bolu’dan ayrıldı ama aslında ayrılmadı gibi. Çünkü Bolu Merkez’de yaşayan ciddi sayıda Yığılcalı hemşerilerimiz mevcut. Bizim Bolu’nun 9 ilçesi var fakat bugünkü etkinliğe bakıldığı zaman aslında Yığılca’yı da onuncu ilçemiz olarak sayabiliriz. Çünkü her ne kadar sınırlar ayrılsa da aslında burada o birliktelik ve Bolu ile bütünleşme devam ediyor. Zaten sınırımız da mevcut. Biz Seben’den, Gerede’den, Mudurnu’dan, Göynük’ten kısacası bütün ilçelerimizden Yığılca’yı da ayırmıyoruz. Ayırmadığımızın en büyük örneklerinden birisi de burada. Biz Bolu Belediyesi olarak imkânlarımızın doğrultusunda bu festivalde de olduğu gibi Yığılcalılara katkı vermekten hiçbir zaman çekinmedik. Hatta başkanımızın talimatı var, festival ile ilgili Yığılcalı kardeşlerimizin ne ihtiyaçları var ise katkı verelim dedi. Tabi Yığılcalıların bir de şöyle bir önemi var. Yığılcalılar komşuluk ilişkisi, birliktelik, beraberlik ve hemşerilik ilişkilerini burada çok güzel bir şekilde sürdürüyorlar. O birlik ve beraberlik tüm il ve ilçelerimize örnek olur inşallah. Çünkü birlikte hareket edildiği zaman insanlar daha güçlü oluyor ve istediklerini elde edebiliyorlar. Bu festivalde bunun en büyük örneklerinden birisini gösteriyor. Ben bu festivalin hayırlı olmasını diliyorum”

Konuşmaların ardından Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir, tek tek stantları gezerek herkese hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

ÖZDEMİR’İN YOĞUN MESAİSİ

Yoğun bir hafta sonu geçiren Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir, İzzet Baysal Mahallesi muhtarının ev sahipliğinde muhtarlarla kahvaltı da bir araya geldi. Daha sonra Toplum Ruh Sağlığı Gönülleri Derneği tarafından düzenlenen “BİZDE VARIZ, FARKINDAYIZ” proje seminerinde yer alan Özdemir son olarak Mengen Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Atatürk’ü Anma ve Cumhuriyet yemeğine katıldı.

