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“Yıkanmayan sokak kalmayacak”

Karacasu Belediyesi tarafından koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklar yıkandı.

“Yıkanmayan sokak kalmayacak”

Haber: BMA

İlimizi etkisi altına alan koronavirüs tehlikesine karşı Karacasu beldesinde belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Beldenin cadde ve sokakları belediye itfaiye ekiplerince dezenfektan ile yıkandı.

“YIKANMAYAN SOKAK KALMAYACAK”

Belediye Başkanı Celal Beydili, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Koronavirüs ile mücadele kapsamında beldemizde bulunan sokak ve caddelerimizi dezenfektan ile yıkıyoruz. Yıkanmayan sokak kalmayacak, hem koronavirüs ile mücadele hem bahar temizliğiyle özverili bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“GÖREVİMİN BAŞINDAYIM”

Periyodik olarak tüm beldenin süpürülmesinin ardından dezenfektanla yıkandığını bildiren Başkan Beydili açıklamasında ayrıca, “Görevimin başındayım, Allah’ın izniyle inşallah bu da bitecek. Kurallara uyalım, evde kalmaya devam edelim” ifadelerini kullandı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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