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21 Mayıs 2017 Pazar
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    • Yıkılmaz, FETÖ mağduru mu oldu?

    Bolu’da CHP İl Yönetimi’nde ortaya çıkan 2 FETÖ’cüden birisinin tutuklanması, diğerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, akıllara eski Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıkılmaz’ın bir kumpasa mı kurban gittiği sorusunu getirdi.

    21 Mayıs 2017 Pazar 14:12
    Bu haber 102 kez okundu
    Yıkılmaz, FETÖ mağduru mu oldu?
    Özel Haber: Faruk ÇİDEM
    Bolu’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında CHP İl Başkan Yardımcısı Turgut Ekici ve il yönetimi üyesi Recep A. polis ekipleri tarafından yapılan opesyonla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede Ekici tutuklanırken Recep A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
    MERKEZ İLÇE KONGRE SÜRECINI HATIRLAYALIM…
    2015 yılında yapılan CHP İl Kongresi’ne Merkez İlçe delegeleri katılamamıştı. CHP’de kongre sürecine girildiğinde Merkez İlçe Örgütü kongresini yapmak istmesine rağmen 3 kez kongreleri iptal edildi ve İl Kongresi’ne yetişemediler. Delege seçimi yapamayan CHP Merkez İlçe, il kongresinden de bu sayede dışlanmış oldu.
    FETÖ’NÜN AMACI YIKILMAZ MIYDI?
    CHP’de 2015 yılında kongre süreci yaşandığı sıralarda CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıkılmaz’dı. Kongre sürecinden önce il disiplin kurulu tarafından hakkında kınama kararı bulunan Yıkılmaz, 2015 yılında içinde 2 FETÖ’cünün de olduğu il yönetimi tarafından kınama cezası aldığı dosya bozularak tekrar yeni seçilen il disiplin kuruluna sevk edildi. Aralarında FETÖ’cülerin de olduğu il yönetim kurulunda Yıkılmaz’ın ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinde FETÖ’den tutuklanan Turgut Ekici ve adli kontrol şartıyla serbesy bırakılan Recep A.’nın iki ellerini kaldırarak oy kullanıdığı öğrenildi. 3 kez kongresi iptal edilen ama yine de Yıkılmaz’dan kurtulamayan il yönetimi çareyi Hüseyin Yıkılmaz’I ihraç etmekte buldu.
    KONGRE SÜRECİNDE FETÖ’CÜLER İŞBAŞINDA?
    2015 yılındaki gazete arşivlerine bakıldığında ortaya çok ilginç bir detay çıkıyor. Dönemin CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıkılmaz, merkez ilçe kongresinde oy kullanacak delegelerin mahalle mahalle olarak ayrıldığı listeler üzerinde çalışırken parti üyesi bir kişi işyerine gelerek listelerin fotoğrafını çekiyor. Parti’de kolay ulaşılabilecek Tanju Özcan’ın antetli kağıtları üzerinde yazılı olan isimlerin fotoğrafını çektikten sonra algı yönetimine geçerek bazı partililer Özcan’a “listeleri sen yapıyorsun” baskısı kurmaya başlıyor. İşyerinde özel hayatına dair fotoğraf çekildiğini öğrenen Yıkılmaz ise bir parti üyesi hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulunuyor.
    Partinin içine sızan FETÖ’cülerin ayyuka çıkmasıyla birlikte, CHP’de son yapılan kongrelerde Fetullahçı Terör Örgütü’nün ciddi etki ve yönlendirmelerinin olduğu düşünülüyor.
    PARTİNİN VE ÜYELERİNİN BİLGİLERİ ÖRGÜTE Mİ SERVİS EDİLDİ?
    CHP Bolu İl Örgütü’nün üzerindeki kara bulutlar FETÖ’cülerin deşifre olmasıyla dağılmışa benzemiyor. FETÖ’den tutuklanan Turgut Ekici’nin parti içinde Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı olması ciddi endişeleri de beraberinde getiriyor. Çünkü partiye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, partinin özel olarak kullandığı sistemin şifrelerine sahip olanlardan birisi de Turgut Ekici. Ekici’nin sahip olduğu şifre ile Türkiye’nin heryerindeki parti üyelerinin TC kimlik numaraları, adresleri ve özel bilgilerine ulaşılabiliyor. Aynı zamanda CHP Genel Merkezi’nden gelen önemli uyarılar, yönlendirmeler, seçim stratejileri, gündeme dair alınması gereken tutum ve tedbirler de Ekici’nin şifresiyle girebildiği sistemde yer alıyor. 
    Tüm bunlardan sonra örgütün haberleşme programı olan “bylock”u kullandığı iddia edilen Ekici’nin, CHP özel bilgilerini FETÖ’ye servis edip etmediği kafalarda soru işareti olarak kalacak. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, CHP, İl, Yönetimi’nde, Ortaya

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      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • CHP 20 dakika önce yorumlandı

      yıkılmaz fetönün değil, dilinin bedelini ödüyor

      @Cevapla

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