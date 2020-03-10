Yıkım kararı olan okula öğrenci ve öğretmen yerleştirdiler

Haber: C. Kutay Aykan

Öğrenci ve öğretmenlerin hayatları tehlike altında başlıklı haberimizin artından bir olay da Seben ilçesinde ortaya çıktı. Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, Seben Ortaokulu hakkında 7 yıl önce yıkım kararı verildiğini, bu karara uyulmadığı gibi iki okulun öğrencilerinin de deprem riski bulunan Seben Ortaokulu’na nakil ediklerini açıkladı.

Gezici konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunarak şunları söyledi;

Her gün yeni acılarla, kayıplarla uyandığımız ülkemizde bizler ihmallerden kaynaklı tek bir yurttaşımızı daha yitirmek istemiyoruz. Bildiğiniz gibi son zamanlarda tüm dünyada ve ülkemizde her gün büyüklüğü ve yıkıcılığı değişmekle birlikte sayısız depremler olmaktadır.

İlimiz de 1. Derece deprem bölgesidir

Bu kapsamda okullarda yapılan yapı denetimi sonucunda; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün incelemesiyle Bolu merkezde bulunan 5 okul için yıkım, 26 Okulumuz güçlendirme kararları alınmıştır.( Basında yer alan sayılar) Alınan kararlar doğrultusunda yıkım kararı olan okullarımız başka okulların bünyesine taşınmaktadır. Eğitim öğretim devam ederken bu taşınma süreçleri zor olmakla berabe , can güvenliğini önceleyen bu uygulamayı olumlu bir gelişme olarak değerlendirmekteyiz.

Ancak güçlendirme kararı verilen okullarımızla ilgili herhangi bir çalışma yapılıp yapılmayacağı konusunda endişelerimiz devam etmektedir. Tüm bu gelişmelerle beraber; Bu kapsamda Seben ilçemizde yapılan planlama endişelerimizi daha da arttırmaktadır. Seben İlçemizde; Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu ve Seben Çok Programlı Anadolu Lisesi, Seben Ortaokulu bünyesine taşınmıştır.

Ancak; Seben ilçemizde bulunan Seben Ortaokulu için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 22/04/2013 tarih ve 2144 sayılı yazısı ile RİSKLİ Yapı olarak değerlendirdiği ve yıkım bildiriminde bulunulmuştur. Bu bildirime rağmen her hangi bir işlem yapılmamıştır.

Bu bildirimin gereği yapılmadığı için de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 25/02/2020 tarihi ve 76597188/502.05/E2057 sayılı yazısıyla RİSKLİ YAPI TESPİTİ KESİNLEŞEN YAPILARIN YIKTIRILMASI TEKRAR TALEP EDİLMİŞTİR.

YA DEPREM OLURSA

Hal böyleyken Seben Ortaokulu tahliye edilmediği gibi bu hafta sonu ilçedeki 2 okulumuzda Seben ortaokulu bünyesine taşınmıştır. ACİL YIKIM KARARI alınan bu binada şu anda 200’e yakın öğrenci ve 30 eğitim emekçisi görev yapmaktadır. Ya deprem olursa ne olacak. 200 öğrenci 30 eğitimci beton yığınının altında kalıp can mı verecekler. Derhal önlem alınmasını ve okulun tahliye edilmesini istiyoruz. Birde Hükümet konağı ve kaymakamlık binası hakkında yıkım kararı verilmiş durumda. Ama burada da insanlar çalışmakta.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 25/02/2020 tarihi yazısı; “Görev ve yetki alanınız içerisinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında ekte gönderilen listedeki riskli olarak tespit edilerek riskliliği kesinleşen ve maliklerine verilen süreler içerisinde maliklerince yıktırılmayan yapıların ivedilikle tahliyesinin ve yıktırılmasının sağlanması hususunda; Gereğini rica ederim.”

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak; bu uygulamadan acil vazgeçilmesini, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün raporunun gereğinin yapılmasını, Riskliliği kesinleşmiş bu binada, bu koşullarda Eğitim Öğretimin sürdürülmesinin mümkün olmadığını , meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin can güvenliğinin olmadığını hatırlatarak acil tahliyesini talep ediyoruz.

Depremin doğal afet olduğunu, bunu felakete çevirenin, tedbirsizlik ve ihmal olduğunu tekrar hatırlatarak, Eğitim emekçilerinin, öğrencilerimizin ve velilerimizin endişelerinin giderilmesi için düzenlemelerin yapılması, kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyor. Sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz…

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2020, 17:03