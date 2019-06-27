Yıl Sonu Sergisi açıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediyesi ile İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işbirliğinde çeşitli alanlarda düzenlenen kurslara katılan kursiyerler el emeği göz nuru eserlerini sergileme imkanı buldu. 2018-2019 yılı eğitim döneminde kursiyerler tarafından hazırlanan eserler geçtiğimiz hafta Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde açılan Yıl Sonu Sergisi ile Bolu halkının beğenisine sunuldu.

Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi öğretmenleri Filiz Demirtaş, Ebru Bursalı, Yasemin Külahlıoğlu, Ayten Çiğdem Maraşlı, Şule Arslan’ın kursiyerlerinin yapmış oldukları resim, tezhip, minyatür çalışmalarının yer aldığı serginin açılışına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Güler Mert, Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi Yöneticisi Tahsin Arslan ile yıl boyu açılan kurslara katılan kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin açılışında kursiyerlerin hazırladığı müzik dinletisi büyük beğeni topladı.

Sergi açılışında bir konuşma yapan Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi Yöneticisi Tahsin Arslan, açılan kurslarla kursiyerlere sanatsal anlamda eğitim vermek ve bu kapsamda sanatsal bilgilerini geliştirmek istediklerini belirtti. Arslan konuşmasında ayrıca, 2018-2019 eğitim döneminde 17 öğretmen ve usta öğretici öncülüğünde 54 kurs açtıklarını ve toplamda bin 160 kursiyere eğitim verdiklerini söyleyerek, “Bolu Belediyesi Ramazan Ayı Etkinlikleri kapsamında her akşam ‘Müzik ve Gösteri Sanatları’ alanındaki kursların kursiyerleri tarafından Kent Meydanı Sahnesinde konser sunumları yapıldı. Ayrıca kurumumuz galeri salonunda senede 35-45 adet arasında Kişisel ve Karma Sergi açılışı yapılmaktadır. Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezinde ‘Yaz Dönemi Kurslarımız’ açılmış ve faaliyetine başlamıştır. Şimdiye kadar düzenlediğimiz kurslarımızda belge almaya hak kazanan kursiyerlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyoruz”dedi.