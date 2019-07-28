Yılan yuva yapmış söğüt dalına

Haber: Ceylan Beykoz

Fotoğraflar: Metin Ferah

Geçtiğimiz günlerde Gölköy’e balık avlamak için giden vatandaşlar bir söğüt ağacının yanında oltalarını göle attılar. Bir süre sonra söğüt ağacındaki sesleri fark eden balıkçılar gördükleri karşısında şaşkınlarını gizleyemediler. Boyları 2 metreyi bulan yılanlar söğüt ağacının dallarını mesken tutmuşlardı.

“GÖLDE SU SEVİYESİ DÜŞÜNCE MEYDANA ÇIKMIŞ”

İlimizin tanınmış isimlerinden fotoğraf sanatçısı Metin Ferah da balık tutmak için gittiği Gölköy’de gördüğü manzarayı görüntüledi. Ferah karşılaştığı olayı şu şekilde anlattı: “Saat 11.00 gibi Gölköy'e vardığımda, geçen sezon gölgesinde serinleyip, çevresinde oltayla avlandığım, karşılaştığım balıkçılarla bol bol bu ağaçta yılan olduğuna dair sohbetler ettiğimiz, ancak dallarında hiç yılan göremediğim söğüt ağacı, gölde su seviyesi düşünce meydana çıkmış.”

“PILIYI PIRTIYI TOPLAYIP YER DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDIM”

Söğüt çevresinde kimsenin olmadığını görünce, oltalarını, balık malzeme çantasını ve şezlongunu kaptığı gibi söğütün altına yerleştiğini belirten Metin Ferah ayrıca, “Yemleri göle fırlattım, şezlongumu da ağacın gölgesine kurarak, oltalardan gelecek zil seslerini beklemeye başladım. Bir ara nasıl olduysa, gözüm ağacın dallarına ilişti. Bakmaz olaydım. Ağacın hemen hemen her dalında sarılmış vaziyette yatan ona yakın yılan vardı. Kendi kendime, ‘bunlar su yılanı zehirsiz ve de zararsızdırlar’ dedim. Dedim de onları devamlı surette gözetleyip durmaktansa, birkaç kare fotoğraflarını çektikten sonra, pılıyı pırtıyı toplayıp yer değiştirmek zorunda kaldım.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2019, 11:28