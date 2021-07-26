Yılanı böyle fotoğrafladılar

Haber: Yasin Bilgi

PATİKA 14 doğaseverler gurubunun bu haftaki rotası, üç Yaylalı, üç göllü Ardıçtepe parkuru oldu. Saat 10.00'da 1463 rakımdaki Çepni Yaylası'nın göletinde başlayan yürüyüş Kuzfındık, Saçcılar ve Çepni Yaylalarından geçen ekip aynı zamanda Çepni Göleti, Namazla Göleti ve Yoğurdum Kara Göletlerinin de yürüyerek ilerlediler. Güzel bir havada çileği, kantoron çiçekleri, birbirinden güzel kelebekleri, siyah engerek yılanı, sığır kuyruklarının sapsarı yaptığı yamaçları, koyun sürüleri ve muhteşem manzarasıyla katılımcıları adeta büyüleyen parkurda yapılan yürüyüş, 23 doğa severin katılımıyla gerçekleşti.

SİYAH ENGEREK YILANI

Saat 13.30'da 1833 rakımlı Ardıçtepe'de verilen yemek molası sonrasında, doğaseverler, siyah engerek yılanını ilk defa görmenin heyecanını yaşadılar. Ardıçtepe'de verilen yemek molasının ardından yürüyüşe geçen gurup, öncü Muhammet Tarhan'ın ‘engerek yılanı var’ uyarısıyla irkildiler. Yerleri kaplayan ardıçlar arsında yürürken siyah engerek yılanını fotoğraflama sevdasına düşenler, ilk kez bir siyah engerek yılanı görme heyecanı yaşadılar. 21 kilometrelik yürüyüş saat 17.10'da başlangıç noktası olan Çepni Yaylası Göleti'nde son buldu.

Güzel bir yürüyüş sonrası yapılan mangal keyfi, yürüyüşe katılan doğaseverlere unutamayacakları bir gün yaşatmış oldu.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2021, 14:23