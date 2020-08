Yılanı doğal ortamına geri saldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimiz Mudurnu ilçesinde bulunan Tımaraktaş köyünde Ali Can adlı bir çiftçi arpa hasadı yapıyordu. Ali Can, biçerdöverle hasat yaptığı sırada makinenin altına sıkışan yılanı fark etti. Biçerdöveri durduran Ali Can, yaklaşık 1 buçuk metre boyundaki yılanı bulunduğu yerden kurtardı. Bir süre yılanla oynayan Can daha sonra hayvanı doğal ortamına bıraktı.

“CANA KIYMAYA GEREK YOK”

Çiftçilikle uğraşan Ali Can daha sonra yaptığı açıklamada, “Birkaç gündür kendimize ait arazide arpa hasadımızı yapıyoruz. Biçerdöveri kullandığım sırada yılanın makinenin altına girdiğini fark ettim. Hemen aracı durdurup aşağı indim. Biçerdöverin altına sıkışan yılanı bulunduğu yerden çıkarttım. Hayvanı öldürmek istemediğim için doğal ortamına geri saldım. Zaman zaman arazide yılanlarla karşılaşıyoruz. Ancak korkulacak bir şey yok. Vatandaşlar yılanı görünce öldürmek yerine yapabiliyorlarsa kendileri, yapamıyorlarsa da yetkili birilerinin çağırıp hayvanı o bölgeden uzaklaştırabilirler. Cana kıymaya gerek yok” dedi.