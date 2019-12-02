Yılbaşı biletleri satışa çıktı

Haber: C. Kutay AYKAN

Milli Piyango İdaresi bu yılsonunda rekor ikramiye verecek. Tam bilet isabet ettiğinde bir kişi 80 milyon lira kazanmış olacak. Yarım bilete isabet ettiğinde 40, çeyrek bilete isabet ettiğinde ise bir kişi 20 milyon liranın sahibi olacak.

Seyyar ve Milli Piyango satış büfelerinde çeyrek bilet 20, yarım bilet 40 ve tam bilet ise 80 liradan satılıyor. Yıllardır ilimizde seyyar olarak özellikle yılbaşı biletlerini satan Kemal Aydın, ikramiye konusunda bir hayli üzgün.

Aydın, iki yıl önce kendisi tarafından satılan bilete 200 bin, geçen yılda yine kendi sattığı bilete 1 milyon ikramiye çıktığını belirterek, “İnsanlara umut dağıtmak gece gündüz, kar kış demeden sokaklarda çalışıyorum. Umut dağıtıyorum. İki büyük ikramiyeyi Bolulu vatandaşlara kazandırdım. Ama, benden alınan biletlere güzel ikramiyeler çıkmasına rağmen, her iki kişi de beni bulup bir kuruş bile destekte bulunmadı. Bu yönden üzgünüm. Ama, ben yine de umut dağıtmaya devam ediyorum. Bu yılda büyük ikramiyelerden biri olan milli piyango biletini ben satacağım. Buna inanıyorum” dedi.