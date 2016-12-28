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28 Aralık 2016 Çarşamba
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    • Yılbaşı Hıristiyan Kültürüne Dayanan bir anlayışdır

    Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya 2016 yılı değerlendirmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Çetinkaya, yılbaşının Hıristiyan kültürüne dayanan bir anlayış olduğunu vurguladı.

    28 Aralık 2016 Çarşamba 10:57
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    Yılbaşı Hıristiyan Kültürüne Dayanan bir anlayışdır

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Çetinkaya, açıklamasını şöyle sürdürdü; 2016 yılının son günlerini yaşıyoruz. Bu yıl Ülkemiz ve Aziz Milletimiz için zor bir yıl oldu. Terör olayları artarak devam etti. 15 Temmuz FETÖ ihanetine maruz kaldık. Masum canlarımıza, polis ve askerlerimize kıyıldı. Hepsine rahmet diliyoruz. Nice ocaklarımız söndü, nice evlatlarımız yetim kaldı. Şehit haberleriyle yüreklerimiz yandı. Ülkemiz bunu yaşarken komşularımız ve İslam Âlemi kan gölüne döndü. Yüce Allah’tan böyle acı günleri bizlere yaşatmaması, önümüzdeki günlerin hayırlara vesile olmasını diler, Milletimizin birlik ve beraberlik içinde huzurlu günler geçirmesini temenni ediyoruz.

    Aziz Milletimiz bu acıları yaşarken, diğer taraftan da şer odakların baskısı ile Yılbaşı eğlencesine çekilmek istenmektedir. Bilindiği gibi Yılbaşı Kutlaması milli kültürümüzde olmayan, tamamen Hıristiyan kültürüne dayanan bir anlayış. Ayrıca milletimizin inançlarına da aykırı. Aziz Milletimize tavsiyemiz kesinlikle böyle bir oyuna gelmemeleri, bu tür anlayışlardan uzak durmaları, hele hele milletimiz yas içindeyken , İslam Alemi kan gölü iken böyle bir yanlışa düşmemeleridir. Bunun yerine geçen bir yıllık ömrün muhasebesini yapmalarıdır.

    İkinci olarak ise yılbaşı eğlencelerine paralel olarak milletimizi piyangoya teşvik edip, bu şer işe ortak etme çabasıdır. Bilindiği gibi piyango içinde alın teri olmayan, tamamen şans ve talihe dayanan bir kazanç türü. Dinimizce de asla caiz değil. Maalesef bu da Aziz Milletimiz için bir tuzak. İnsanımızı ve ailelerimizi ifsat eden sinsi bir düzen. Üzüntümüz o ki yılbaşı ile birlikte halkımızın böyle bir yanlışlığa rağbet etmesi. Gün geçtikçe de yaygınlaşması. Mesela 2010 yılı başında 7 Milyar 724 Milyon olan şans oyunları cirosu 2012 yılının sonunda 11 Milyar 337 Milyona ulaşması. 3 yılda %46,7 artmış. Daha da üzücü olanı ise mevcut iktidarın bunları azaltması yerine İddia ve Sayısal Lotoyu da ilave etmiş. Maalesef halkımızın %67’sinin bu kumar oyunlarına girmesine sebep olunmuştur. Tavsiyemiz odur ki; kendi selametimiz, ailemizin selameti ve milletimizin selameti için Aziz Milletimiz bu tür ifsat anlayışından uzak durmalarıdır. Herkese Saadetler dilerim.

     

    Anahtar Kelimeler: Saadet, Partisi, Bolu, İl, Başkanı

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