Yılbaşı için denetimler arttırıldı



Haber: Ceylan Beykoz

Yılbaşına sayılı günler kala Bolu’da kaçak çam ağacı kesimine karşı denetimler arttırıldı. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ve Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kaçak ağaç kesimine karşı sürekli devriye geziyor.

İhbarlar arttı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yeni yılın yaklaşmasıyla kaçak çam ağacı kesimi ihbarlarının arttığını söylediler. Yetkililer ayrıca, kaçak kesim için ormanlara gelenlerin daha çok gece saatlerini tercih ettiğini belirterek "Bu bölge yola yakın olduğu için vatandaşların gelip burada ağaç kesme vakaları olabiliyor, bunu önlemek için koruma çalışması yapıyoruz. Türkiye genelinde olduğu gibi Bölge müdürlüğümüze de yılbaşı için ağaç kesildiği yönünde ihbarlar alıyoruz, bu ihbarları değerlendirerek olaylara müdahale ediyoruz. Kaçak ağaç kesenlere yasal işlem yapıyoruz. Ormancılık faaliyetleri olarak 7 gün 24 esasına göre çalışıyoruz. Yılbaşının da yaklaşmasıyla 'çamlar kesilmesin' diye teyakkuzda olup, kesimleri önlüyoruz" dediler.

Ağaç kesene hapis cezası

Yetkililer, ağaç ve fidan kesenlere verilen cezalara ilişkin "Kaçak ağaç kesiminde 3 yıl ila 5 yıl arasında hapis cezası var. Vakalarda suç zabıtlarını düzenliyoruz. Ağacın yaşı, fidan olup olmadığı, kesilen materyalin balta, motorlu testere ya da diğer unsurlara göre cezalar artıyor. Tuttuğumuz suç zabıtları yetkili cumhuriyet savcılıları tarafından değerlendirilip, suç oranlarına göre cezaları verilmekte. Ağaç hayati yetini kaybetmişse, devrikse, kuruysa, yıkıksa buna idari para cezası verme yetkimiz var. Para cezaları da yıl bazında belirlenir, her yıl miktar güncelleniyor" diye konuştular.