Haber: Semih Baykal

Yılbaşı öncesi Bolu İl Emniyet Müdürlüğü denetimlerini sıklaştırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri l genelinde Huzur Uygulaması 9’u gerçekleştirdi. Başarılı ekipler, özellikle il merkezinde bulunan alkollü mekanlara ve D-100 karayolu üzerinde bulunan kontrol noktalarını denetleyerek vatandaşların tek tek genel bilgi taramalarını (GBT) kontrol etti. Ekipler, uygulamada haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

“MÜLTECİLERE YÖNELİK UYGULAMA”

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri de il merkezinde yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik ‘Yabancı Terörist Savaşçılar’ uygulaması yaptı. Ekipler, yüzün üzerinde yabancı uyruklu şahıslarının tek tek kimliklerini ve belgelerini kontrol etti. Üzerinde mülteci, sığınmacı kaydı, kimliği bulunmayan ve şüpheli görünün şahıslar, ekipler tarafından İl göç İdaresine götürüldü.