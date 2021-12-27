Yılbaşında itibaren geçerli olacak



Haber: Ceylan Beykoz

İçki ve sigara bandrollerine yılbaşında yeni bir zam daha geleceği bildirildi. Yılbaşında hem alkollü içecekler hem de sigaranın Özel Tüketim Vergisine (ÖTV) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında ayrıca artış yapılacağı için çifte zam olacak.

Bandrolün üretim maliyeti içindeki payının 6 kat artmış olacağı belirtilirken, yeni bandrol zammının sigara fiyatlarında 1 lira civarında bir zamma yol açacağı ifade edildi. Böyle bir zammın enflasyonu da binde 5 civarında yükselteceği hesaplandı. Yüzde 40'lık yeni bir zam durumunda 20 milyon dolarlık maliyet oluşacağı belirtildi.

İçki ve sigaranın maktu ÖTV tutarları her 6 ayda bir Yİ-ÜFE oranında artırılıyor. İktidar geçen temmuz ayında oluşan yüzde 22.04'lük zammı enflasyonla mücadele gerekçesiyle uygulamamıştı. Temmuz'dan bu yana 5 ayda Yİ-ÜFE yüzde 23.77 oldu.

6 aylık Yİ-ÜFE'nin yüzde 28 olması ve zammın yansıtılması durumunda birçok sigarada maktu ÖTV tutarı nispi ÖTV'yi geçecek ve örneğin 18 liralık sigaralara 1.5 liralık ÖTV zammı yapılması zorunlu hale gelecek.