Yılbaşında yasak mı geliyor?

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda koronavirüs salgınının seyri masaya yatırılacak.

Salgınız seyrinin değerlendirileceği toplantıda tedbirlerle ilgili kararlar, yılbaşı ve yüz yüze eğitime geçişin de ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Kasım’da gerçekleştirilen Kabine Toplantısında bir dizi yeni koronavirüs tedbiri açıklamış ve bunlardan biri de sokağa çıkma yasağı olmuştu. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda da yılbaşı için 31 Aralık Perşembe gününden başlayacak şekilde 4 gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanması için karar alınacağı düşünülüyor. Öte yandan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan esnaf ve çiftçiler için kira düzenlemesi de yine bu toplantıda masaya yatırılacak.