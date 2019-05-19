Yıldırım düşen çatı yandı

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizi etkisi altına alan sağanak yağış geçtiğimiz gün gece boyu sürdü. Yoğun yağış sırasında çakan şimşekler havayı aydınlatırken Tepecik Mahallesi Ahmet Baysal Bulvarı üzerinde bulunan bir müstakil evin çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu çatı yanmaya başlarken yangını gören bir vatandaş durumu hemen Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdiler. İtfaiye ekipleri hane halkını tahliye ederek yangını büyümeden kontrol alıp söndürdü.