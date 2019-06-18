Yıldırım düştü böyle oldu

Mengen ilçesi Demirciler Köyü'nde Selim Geçgin'e ait 3 inek, yıldırım çarpması sonucu telef oldu. İnekler, kepçeyle açılan çukura gömüldü.

Yıldırım düştü böyle oldu

Haber: Aysun BEYKOZ

Mengen'de dün başlayan sağanak etkisini gece boyu da sürdürdü. Demirciler Köyü'ne bağlı Yacılar Mahallesi'nde Selim Geçgin'e ait 12 adet büyükbaş hayvandan 3'ü, yağmur nedeniyle bir ağacın altına sığındı. Ancak ağaca yıldırım isabet etti. 3 inek telef olurken, ineklerden 2'sinin yeni doğum yaptığı birinin de gebe olduğu öğrenildi.

Yağmur dindikten sonra hayvanlarını almaya giden Geçgin, korkunç manzara ile karşılaştı. Olay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. İnekler, kepçeyle açılan çukura gömüldü.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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