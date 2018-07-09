Haber: Gönül Olutürk

Gerede ilçemiz köylerinden Avşar Tarakçılar Köyü Muhtarı Durmuş Karakaş’a ait yayla evi yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında kül oldu. Dün gece saat 20.45 sularında diğer yayla sakinleri tarafından fark edilen yangına kısa sürede Gerede Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Müdahaleye rağmen yangın yayla evinde büyük hasara neden oldu. Konuya ilişkin Muhtar Karakaş, “ben köydeydim yayla evimize yıldırım düştüğü haberini aldık. Biz yaylaya çıkana kadar itfaiye gelip yangını söndürmüş ama yayla evimiz tamamen yanmış. Tek tesellimiz yıldırım düşmesi anında evde kimsenin bulunmaması ve can kaybı yaşanmaması. Allah’tan gelen bir durum diyecek bir şey bulamıyorum” ifadelerini kullandı.