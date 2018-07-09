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09 Temmuz 2018 Pazartesi
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    • Yıldırım düştü ev kül oldu

    Gerede İlçemize bağlı Avşar Tarakçılar Köyü yaylasında bulunan köy muhtarına ait yayla evi yanarak kül oldu. Yayla evi, Gerede Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin müdahalelerine rağmen tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

    09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:48
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    Yıldırım düştü ev kül oldu

    Haber: Gönül Olutürk

    Gerede ilçemiz köylerinden Avşar Tarakçılar Köyü Muhtarı Durmuş Karakaş’a ait yayla evi yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında kül oldu. Dün gece saat 20.45 sularında diğer yayla sakinleri tarafından fark edilen yangına kısa sürede Gerede Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Müdahaleye rağmen yangın yayla evinde büyük hasara neden oldu. Konuya ilişkin Muhtar Karakaş, “ben köydeydim yayla evimize yıldırım düştüğü haberini aldık. Biz yaylaya çıkana kadar itfaiye gelip yangını söndürmüş ama yayla evimiz tamamen yanmış. Tek tesellimiz yıldırım düşmesi anında evde kimsenin bulunmaması ve can kaybı yaşanmaması. Allah’tan gelen bir durum diyecek bir şey bulamıyorum” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Gerede, İlçemize, Bağlı, Avşar, Tarakçılar

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