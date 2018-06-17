İlimiz Mengen ilçesine bağlı Nazırlar köyünde yaşayan Sıdıka Güneysu, kendine ait 2 ineğin ahıra dönmediğini fark edince ineklerini aramaya başladı. Yapılan arama sonucunda köyün yakınlarında bir ağacın altında 2 ineğin yıldırım düşmesi sonucu öldüğünü gördü. Güneysu, yağış sırasında sürekli yıldırım düştüğünü, bu esnada ağacın altındaki ineklere yıldırımın isabet ettiğini söyledi. İki ineğin toplam değerinin 15 bin liranın üzerinde olduğunu belirten Güneysu, gözyaşlarını tutamadı. Telef olan ineklerin ise yüksek gerilimden kaynaklanan yanıklar sebebiyle kömürleştiği görüldü.