Yıldırım, sel ve dolu uyarısı

Haber: C. Kutay Aykan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu bir gün yaşayacak. Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış alacak. Yağışların; bu gece İstanbul, Pazartesi Marmara’nın kuzey ve doğusu İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova ile Bolu’nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Yağışların bu gece İstanbul, yarın (Pazartesi) Marmara’nın kuzey ve doğusu (İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova ve Bolu, Adana ve Mersin’in iç kesimleri, Osmaniye’nin kuzeyi ve Kahramanmaraş’ın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

BÖLGEMİZDE HAVA;

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak 4 Mayıs 2020 Pazartesi (yarın) hava durumu.

BOLU 8°C, 12°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 12°C, 16°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 17°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 16°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı