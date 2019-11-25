Yıldırım’a fahri doktora verildi

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni, Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi Açılış Töreni ve Hukuk Fakültesi Temel Atma Töreni Son Başbakan ve Önceki Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Siyasi Parti İl Başkanları, STK İl Temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak kısa bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Dinletinin ardından BAİBÜ Rektörü Alişarlı ve İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından Türkiye’nin son Başbakanı Binali Yıldırım’a BAİBÜ Rektörü Alişarlı tarafından fahri doktora unvanı takdim edildi ve cübbe giydirildi.

“ŞİMDİDEN HAZIR OLMAMIZ LAZIM”

Fahri doktora unvanı alarak cübbe giyen Binali Yıldırım daha sonra ilk ders konuşması yaptı. Binali Yıldırım, konuşmasında dijital çağın önemine dikkat çekerek, “20’inci yüzyıldan sonra, yani internetin hayatımıza girdiği andan itibaren aynen Köroğlunun dediği gibi delikli demir çıktı mertlik bozuldu. Yeni bir çağdayız. Yeni bir dönemdeyiz. Bu yeni dönemin adı dijital çağdır. Dijital çağ artık bizim bütün alışkanlıklarımızı değiştiren bir dönem. Bilgi, iletişim, internet bir sektör olmaktan çıktı bir hayat tarzına dönüştü. Bugün cep telefonu olmadan günlük hayatımızı idame ettiremez hale geldik. Bugün artık birbiriyle iletişim halinde olan 30 milyar nesne var. Nesnelerin interneti diye bir şey var. Akıllı cihazlar, sanal zeka, üç boyutlu planlama, yazıcılar, robot teknolojileri, blockchain denilen blok zincir teknolojisi var. Bu önümüzdeki kısa süre içerisinde bütün bilgi ve iletişimin ezberlerini kökten değiştirecek. Bugün internetin sahibi Amerika. Her türlü bilgi onun önünden geçerek gidiyor. Hoşuna gidenleri alıyor onu da bir şantaj aracı olarak yeri geldiğinde kullanıyor. İşte bu blockchain sistemi bu hükümdarlığı da tehdit eden yeni bir alan. Açık alan, herkesin orada olduğu, herkesin paylaştığı, herkesin iş yaptığı bir alana dönüşüyor. Gençler, 15 yıl içinde öğrendiğimiz, bildiğimiz bütün mesleklerin yarısı piyasadan kaybolacak. Yeni meslekler ortaya çıkacak. Bunun için şimdiden o günlere hazır olmamız lazım. Hocalarımızın da gençlerimizi yetiştirirken bu dijital çağın insanlığa getireceği fırsatları ve tehditleri en iyi şekilde gençlerimize anlatmalarını özellikle talep ediyorum” dedi.

“ÜLKELER ARTIK İKİYE AYRILIYOR”

Yıldırım, dijital çağda ülkelerin ikiye ayrıldığıı belirterek, “Dijital çağda önemli olan bilgi. Bilgiye sahip olan, bilgiyi kullanan ve bilgiyi katma değere dönüştüren ülkeler bir adım öne çıkacak. Yani dijital çağda ülkeler artık ikiye ayrılıyor. Online ülkeler ve offline ülkeler. Türkiye son 15 yılda yaptığı yatırımlarla dijital uçurumu ortadan kaldıran ve geniş bant internet erişiminde doğu ile batı, kuzeyle güney arasında farkı ortadan kaldıran bir yapıya ulaştık” diye konuştu.

Konuşmanın ardından profesör unvanı alan akademisyenlere belgeleri protokol tarafından takdim edildi. Belgelerin verilmesinin ardından heyet Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi açılışını gerçekleştirdi ve Hukuk Fakültesi temelini attı.