Yıldırım’a Köroğlu heykeli hediye etti

Haber: N. Halid Altundal

Yaklaşık 2 ay önce Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevini devralan Cihan Özkalem, yönetim kademesini oluşturmasının ardından ilk ziyaretini Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a yaptı. Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Genel Merkez binasında gerçekleştirilen ziyarette Bolu Ülkü Ocakları Başkanı Cihan Özkalem’in yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldılar.

Ziyarette Özkalem, Genel Başkan Yıldırım’a ilimizde önümüzdeki süreçte gerçekleştirecekleri faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Yıldırım, Özkalem’e yapılması gerekenler hakkında emir ve talimatlarını ileterek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret sonunda Özkalem, Ülkü Ocakları Genel Başkanına ilimizin sembollerinden Köroğlu’nun heykelini takdim etti.

Cihan Özkalem ve beraberindekiler ayrıca Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcıları Ömer Şanlı, İlhan Durak, Zekai Pınarbaşı, Lütfü Nebioğlu ve Deniz Güzela’yı da ziyaret ederek Bolu Ülkü Ocakları çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2021, 13:44