Yıldız Tilbe sahne alacak

Haber: Ceylan Beykoz

Yeni yıla sayılı günler kala Bülent Ersoy’un sahne alacağı otel sonrasında da ünlü bir ismi ağırlayacak. Paşaköy Mahallesinde bulunan HamptonBy Hilton Otelinde ünlü sanatçı Bülent Ersoy yılbaşı gecesi şarkılarıyla sevenleriyle buluşacak. Diva’nın sahne alacağı otel 14 Şubat Sevgililer Gününde de ünlü bir ismi ağırlayacak. Yıldız Tilbe’yi en önde izlemek isteyenler kişi başı bin 500 TL, orta sırada izlemek isteyenler kişi başı bin 250 TL ve arkadan izlemek için kişi başı 1000 TL ödeyecek.