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19 Mart 2018 Pazartesi
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    • Yıldız’dan yatırım müjdesi “5 yıldızlı otel geliyor”

    Narven Termal Kasaba, açılışının 2. yılını düzenlediği etkinlikler ile doyasıya kutladı. Etkinliklere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da katıldı.

    19 Mart 2018 Pazartesi 09:32
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    Yıldız’dan yatırım müjdesi “5 yıldızlı otel geliyor”

    Haber: BMA

    Hizmete başlayışının 2. yılını kutlayan Narven Termal Kasaba, düzenlediği 2. Yaş Etkinliklerinde misafirlerini ağırladı. Geçtiğimiz gün Narven’de gerçekleştirilen etkinlikler ilk olarak Macera Parkurunun gezilmesi ve misafirlerin doyasıya eğlenmesiyle başladı. Tesisisin gezilmesinden sonra Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız ve Yönetim Kurulu üyeleri ulusal ve yerel basın temsilcileri ile düzenlenen yemekte bir araya geldi. Yemeğin ardından kısa bir konuşma yapan Serdar Yıldız, tesis hakkında basın mensuplarına bilgiler vererek şirket hedeflerinden bahsetti. Yıldız konuşmasında, “İlk yaşımızı kutladığımızda Narven’in Bolunun bereketli topraklarına attığımız bir tohum olduğunu ve hedefimizin, nesillerin onun gölgesinde dinlendiği bir ulu ağaç olmasını hedeflediğimizi söylemiştik. Bir sene içerisinde yaklaşık 90 milyon yatırım yaptık. Macera parkuruçalışmamız ile gençleri de bünyemize katmayı hedefledik. Bugüne kadar 250 milyon TL net yatırım yapılmış durumda ve 2018 yılı içerisinde net 60 milyonluk yatırımımız var. Tabi herkesin beklediği beş yıldızlı otel çalışmalarımızda bu sene içerisinde başlayacak. Sadece bir otel değil bölgenin en büyük kongre merkezi olacak ve turizmi de çeşitlendirecek” ifadelerini kullandı.

    Genel Müdür Serdar Yıldız’ın konuşmasının ardından Yönetim Kurulu üyeleri ve katılımcılar ile Nazlı Göl’e geçildi. Burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile birlikte Serdar Yıldız Narven 2. Yaş Fidanını dikti. Fidan dikimi sonrası AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Narven Genel Müdürü Serdar Yıldız ile Bolu AK Parti Milletvekili Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay Narven 2. yaş pastasını kestiler. Pasta kesimi sonrası Yıldız, Mahir Ünal ve beraberindekilere tesisi gezdirerek bilgi verdi.

    Anahtar Kelimeler: Narven, Termal, Kasaba, Açılışının, 2.

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