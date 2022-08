Yılın en büyük toplu araç teslimatını MAN gerçekleştirdi

Yeni nesil ödüllü kamyon ve çekicileri ile lojistik sektöründe işletmelerin güvenilir çözüm ortağı olan MAN, Bolu’da yılın en büyük toplu araç teslimatını gerçekleştirdi.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., Bolu, Düzce, Akçakoca, Sakarya ve Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren 80 lojistik firmasından aldığı 200 adet araçtan oluşan büyük siparişin ilk kısmı olan 100 adet MAN kamyon ve çekiciyi törenle teslim etti.

Bölgenin, ağır ticari araç tescili noktasında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden sonra gelen en önemli lokasyon olduğunun belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kuzey Marmara Bölgesi Kamyon Satış Müdürü İbrahim Altun, “Bolu, bizim özel önem verdiğimiz bir bölge. Bu nedenle de bölgenin ihtiyaçlarına uygun şekilde araçlarımızı konfigüre ederek, iş ortaklarımızın memnuniyetini artırdık. Bu da bizi bölgenin tercih edilen markası haline getirdi. Bugün de bu memnuniyetin bir göstergesi olarak, bölgede faaliyet gösteren 80 firmamızdan aldığımız toplam 200 adetlik MAN kamyon ve çekici siparişinin yarısını müşterilerimize teslim ettik” dedi.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen teslimat töreninde Bolu, Düzce, Akçakoca, Sakarya ve Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren 80 lojistik firmasından alınan toplam 200 adetlik siparişin ilk kısmı olan 100 adet MAN kamyon ve çekici teslimatı yapıldı.

HEYECAN VE MUTLULUĞU BİR ARADA YAŞIYORUZ

2 Ağustos’ta gerçekleştirilen teslimat törenine MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Kuzey Marmara Bölgesi Kamyon Satış Müdürü İbrahim Altun, Bölge Satış Yöneticileri Özgür Tutumlu, Hakan Akgün, Finansman Koordinatörü Doğan Gamsız, MAN TopUsed yetkilileri ve araç teslimatı yapılan lojistik firmalarının yöneticileri ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Toplu teslimat töreninde araçlarının anahtarlarını teslim alan firma yöneticileri, MAN ile yol arkadaşlığı yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. MAN’ın hem araç hem de hizmet kalitesi ile kendileri için güvenilir çözüm ortağı olduğunu ifade en firma temsilcileri, iş birliklerinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inandıklarını kaydettiler.

MAN markası ile ilk kez tanışan firmaların temsilcileri ise, yeni nesil ödüllü MAN araçlarına sahip olmanın heyecan ve mutluluğunu bir arada yaşadıklarını söylediler.

BOLU’YA ÖNEM VERİYORUZ

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kuzey Marmara Bölgesi Kamyon Satış Müdürü İbrahim Altun, Bolu bölgesinin sahip olduğu potansiyel ve güçlü firmaları ile Türkiye’nin lojistik sektörünün çok önemli lokasyonlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Rakamlara bakıldığında 2012-2022 arasındaki 10 yıllık süreçte bu bölgede yaklaşık 14.000 ağır ticari araç tescili gerçekleşmiş. Yani her yıl satılan yaklaşık 100 adet ağır ticari aracın ortalama 6 adedi bu bölgeye tescil olmuş. Dolayısıyla Bolu bölgesi; İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki tescil adetlerinden sonra gelen çok önemli bir bölge konumunda bulunuyor. Burası gerek yurt içi gerekse de yurt dışına yönelik lojistik faaliyetleri nedeniyle özellikle çekici satışları ile öne çıkan bir bölgemiz.”

Biz de bölgeye verdiğimiz özel önem doğrultusunda, son yıllarda araçlarımızı bölge ihtiyaçlarına uygun şekilde konfigüre ederek, iş ortaklarımızın memnuniyetini daha da artırdık. 2021 yılından itibaren de pazarda büyük ilgi gören ‘International ‘Truck of the Year 2021- Yılın Kamyonu’ ödülüne sahip araçlarımızı bölgedeki firmalarımıza teslim etmeye başladık. Ödüllü araçlarımız yeni nesil teknolojileri ile firmalarımızdan da tam not aldı. Araçlarımızın üstün niteliklerinin yanında satış sonrası sunduğumuz kaliteli hizmet anlayışı MAN’ı, bölgenin en çok tercih edilen markalarından biri haline getirdi.

EN UYGUN ÇÖZÜMLER GERÇEKLEŞTİRDİK

“Bu bölgede müşterilerimize yönelik yaptığımız bu özel çalışmanın ardından da beklentilerimizin karşılığını hızlı bir şekilde almaya başladık. Bolu, Düzce, Akçakoca, Sakarya ve Kocaeli bölgesinden faaliyet gösteren 80 lojistik firmamız ile el sıkışarak, 200 adetlik bir araç siparişi aldık. Bugün ise, bu araçların yarısını özel bir tören ile yaşam boyu iş ortağı olarak gördüğümüz müşterilerimize teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki aylarda da teslimatlarımız yoğun bir şekilde devam edecektir.”

“MAN Ailesi olarak, bizi mutlu eden en önemli gelişmelerden biri de böylesine yüksek miktardaki bir satışın geniş bir kitleye yayılmasıdır. Bu adetlere, büyük müşterilere yapılan filo satışları ile değil, bireysel kullanıcılara ulaşarak, onların ihtiyaçlarını dinleyerek ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda çözümler geliştirerek, ulaştık. Ayrıca bugün teslimat yaptığımız müşterilerimizin büyük kısmı MAN markasının kalitesi ile ilk kez tanışacaklar. Bu, bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Onlara da MAN Ailesi’ne ‘hoş geldiniz’ diyoruz. Yeni araçlarımız, tüm firmalarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.