“Yılın En İtibarlısı” Filiz oldu

Haber: BMA

Türk mutfağının sevilen markası Filiz, pazarlama sektörünün en önemli standartlarından biri olan The ONE Awards’ta gıda sektöründe “Yılın En İtibarlısı” ödülüne layık görüldü. Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırması baz alınarak bu yıl 7’ncisi düzenlenen The One Awards’ta 53 kategoride yılın en itibarlı markaları belirlendi. 12 ilde bin 200 kişiyle görüşülerek gerçekleştirilen araştırma sonucunda bu unvanı almaya kazanan markalar, online olarak gerçekleştirilen törende ödüllendirildi.

“FİLİZ, EN KALİTELİ BUĞDAYLARI ÖZEL HARMANINDA BULUŞTURUYOR”

Marka bilinirliği, güven, tavsiye, ticari faaliyetler, sosyal sorumluluk, reklam kampanyaları gibi farklı başlıklarda yapılan değerlendirmeler sonucunda “Yılın En İtibarlısı” olmaya hak kazanan Filiz, 2019 yılında Anadolu'nun dört bir yanında çiftçilerin özenle yetiştirdiği en kaliteli buğdayları yeni özel harmanda buluşturarak baştan aşağı yenilendi. Özel harmanıyla tüketiciden tam not alan Filiz, geçtiğimiz yıl ise makarna sektöründe yeni bir ilki gerçekleştirerek “yüzde 100 Türk buğdayı ile üretim” taahhüdü vermeye başladığını açıkladı. Sözleşmeli ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla yeni bir başarı hikayesine imza atan Filiz, bereketli Anadolu ve Trakya topraklarında çiftçilerin özenle yetiştirdiği en kaliteli buğdayları özel harmanında buluşturuyor.

YÜZDE 100 TÜRK BUĞDAYIYLA ÜRETİM

Törende teşekkür konuşmasını gerçekleştiren Barilla Gıda Filiz’den Sorumlu Pazarlama Müdürü Gökçe Uysal; “Pandemi sürecinde kendimizi ve sevdiklerimizi biraz daha iyi hissettirebilmek için mutfakta daha çok zaman geçirmeye başladık. Böyle bir dönemde ‘Yılın En İtibarlı Gıda Markası’ ödülüne layık görülmek bizi çok mutlu etti. Filiz olarak, iki sene önce çıktığımız özel buğday harmanı yolculuğumuz ardından son zamanlarda yaşamsal önemini bir kez daha hatırlatan tarımsal üretim ve bu alanın olmazsa olmazı çiftçilerimiz için girişimlerimizi yoğunlaştırdık. Bunların sonucunda yüzde 100 Türk buğdayıyla üretim taahhüdü veren ilk marka olduk. Bu çabaların karşılığını almak bizim için çok sevindirici ve gurur verici” dedi.