Özel Haber: Kasım Şahin

Bolu 2016'nın son saatlerinde 2017'ye sakin ve huzurlu bir şekilde girdi. Kent Meydanı'nda yeni yıla Bolu halkının yoğun bir şekilde katılması beklenirken bunu tam tersi yaşandı. Meydanı onlarca Suriyeli vatandaş doldurdu. Küçük Suriyeli çocuklar banklarda mini kardan adam yaparken büyükleri ise yeni yıla halay ve türküler söyleyerek girdiler.

GENÇLER KENDİLERİNİ KARLAR ÜZERİNE BIRAKTILAR

Bolu'nun ilçelerinden gelen az sayıda ki gençler İzzet Baysal Caddesi üzerinde ve Kent Meydanı'nda kendilerini karlar üzerine bırakarak ilginç görüntülere neden oldular. Gençler yeni yıla karlar üzerinde yatarak girdiler.

ÇEVİK KUVVET NÖBETTE

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polislerimiz Bolulu vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına soğuk hava ve kar şartları altında ellerinde ki otomatik silahla saatlerce nöbet tutarak Bolu halkının güvenini kazandılar.

POLİS ÖĞRENCİ EL ELE

Yeni yıla girmek için Kent Meydanı'nda arkadaşları ile toplanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri Çevik Kuvvet'te görev yapan polislerin yanına gelerek Beşiktaş Bursaspor maçı sonrası terör örgütü tarafından patlatılan bombaların ardından şehit düşen çevik kuvvet polis memurları için baş sağlığı dileğinde bulundular. Daha sonra üniversite öğrencileri ile Çevik Kuvvet'te görev yapan polis memurları arasında güzel bir sohbet yaşandı. Polislerimiz ve öğrencilerimiz Olay Gündem Gazetesine günün adına özel fotoğraf çektirdi.

YILIN İL CEZASI

Bolu Valiliği dönel kavşağında kontrol yapan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yılın ilk cezasını kesti. Valilik binası önünde yılbaşı için kontrol yapan ekipler yılın ilk cezasını saat 00:24'de alkollü araç kullanmaktan verdi. Kontrol yapan ekipler, alkol araç kullanan sürücü A.A'ya toplamda 3 bin 5 yüz 36 TL ceza kesti.