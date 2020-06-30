Yılın ilk hasadını Vali Ümit yaptı

Haber: Volkan Yılmaz

Vali Ahmet Ümit ilimiz Göynük ilçesini ziyaret etti. Bir dizi program gerçekleştiren Ümit ilk olarak enginar hasadı tarla gününe katıldı. Göynük ilçesine bağlı Gökçesaray, Hacımahmutlar ve Ekinci köyleri çevresinde yaklaşık 1200 dekara ekilen enginarın ilk hasadını Vali Ümit kendisi yaptı. Ülke genelinde 40 bin ton enginar üretiminin 1.2 tonunun Göynük’te üretildiğini belirten Ümit “Tarihin en kadim mesleği tarım ve hayvancılıktır. Ülke genelinde 40 bin ton enginar üretiminin 1.2 tonunu üreten çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Enginar hasadının hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“GÖKÇESARAY BARAJI İLE ÜRETİM ARTACAK”

Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan Gökçesaray Barajı’nın hizmete girmesiyle birlikte enginar ekiminin arttığını belirten Ümit “Geçen yıl 1200 dekar olan enginar ekiminin Gökçesaray Barajı’nın hizmete girmesiyle bu yıl 300 dekar artarak 1500 dekara ulaştı. Bu yıl 1500 ton üretim bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda ekim ve rekoltede Adana ve Antalya illerimizi yakalayacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

VALİ ÜMİT ÇİFTÇİLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ

Hasadın ardından çiftçilerle bir süre sohbet eden Vali Ümit sorunlarını dinledi. Çiftçilerin yaklaşık 3 aydır su sorunu yaşadıklarını ve bu yüzden bazı çiftçilerin mahsulünün mahvolduğunu belirtmesi üzerine Vali Ümit kısa sürede bu sorunun çözüleceğini belirtti. Ümit ayrıca tarihin en kadim mesleğinin tarım ve hayvancılık olduğunu belirterek “Biz her zaman çiftçimizin yanındayız. Taleplerinizi şikâyetlerinizi bizlere ulaşarak bildirin. Biz de en kısa sürede bunları çözmek için elimizden geleni yapalım. Bizler sizlerin taleplerini sorunlarını dinlemek için buraya geldik” dedi.